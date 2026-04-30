林逸欣父攝護腺癌逝　醫揭「3症狀」是警訊！30%人初診已轉移

▲林逸欣和爸爸感情極佳。（圖／翻攝林逸欣IG）

記者李佳蓉／綜合報導

女星林逸欣的爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘驚傳癌逝，享壽73歲。據悉，林爸爸5年前因腰痛、腳麻，即便規律復健仍不見好轉，就醫才得知已是攝護腺癌末期且癌細胞轉移至骨頭。泌尿科醫師指出，攝護腺癌早期幾乎無感，導致許多人錯過最佳治療時機，臨床上更有超過30%病友在初次診斷時就已出現轉移病灶。

泌尿科醫師王建勝表示，攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，近90%的患者年齡在50歲以上。由於早期缺乏明顯症狀，病友常因「無感」而延誤就醫。醫師提醒，一旦出現「頻尿、排尿困難或尿液異常」等跡象，應盡速尋求專業協助。

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泌尿科醫師程威銘說明，攝護腺癌是一種特別容易轉移到骨頭的癌症，一旦發現骨轉移，就代表已經進入晚期、屬於第四期，治癒難度相當高，大多只能透過藥物控制病情，但仍有不少患者最終因此過世。

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉醫師指出，攝護腺癌初期大多無徵兆，且症狀不具特異性。最常見的困境在於其病徵易與好發於50～60歲的「良性攝護腺肥大」相互混淆。統計顯示，約60%的台灣病友確診時已進展至晚期，更有 30%以上在初診時即發現轉移病灶。

歐宴泉醫師說明，攝護腺癌的危險因子多元，除了60～80歲的高齡族群外，以下對象應提高警覺：

1.家族病史：具備攝護腺癌家族史者。

2.基因突變：帶有如BRCA基因突變者。

3.激素影響：服用男性激素者。

4.飲食習慣：平時攝取較多高脂肪食物者。

歐宴泉醫師呼籲，50歲以上男性應每半年定期進行血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查與肛門指診；若屬高度懷疑者，則建議進行多參數磁振造影（mpMRI）融合超音波影像切片，以利早期偵測。

國健署建議，民眾應建立良好生活習慣，包含避免吸菸、規律運動及多吃蔬果。男性若出現排尿異常或骨骼不適，不應視為單純老化現象，而應儘早就醫進行必要檢查，把握早期診治的黃金機會。