全球罕見！24歲男確診新冠肺炎竟誘發「全身膿疱乾癬」

▲一名男子在感染新冠病毒後，竟誘發嚴重的全身性膿疱乾癬。（圖／中山附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）對人體免疫系統的影響再添新發現！中山醫學大學附設醫院過敏免疫風濕科主任霍安平近日發表一項罕見病例，一名原本自幼年時期就患有乾癬性關節炎且已得到穩定治療的患者，在感染新冠病毒後，誘發嚴重的全身性膿疱乾癬。此案例也揭示基因突變、病毒感染與自體免疫疾病之間可能存在的複雜交互作用，具有重要醫學意義。

霍安平指出，患者自6歲起就被他診斷出幼年型乾癬性關節炎，其病情於接受生物製劑治療後長期維持穩定狀態。不過，在24歲感染新冠肺炎後，卻出現高燒、全身大量膿疱及嚴重皮膚發炎等症狀，病情快速惡化並需住院治療，進一步檢查，懷疑與基因有關，立即安排基因篩檢，最終確認患者帶有罕見的基因突變，並在新冠感染後誘發全身性膿疱乾癬急性發作，在現有醫學文獻中未發現相關報告，因此本次為全球罕見案例。

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▲霍安平提醒，乾癬及乾癬性關節炎屬於慢性疾病，需長期規律追蹤與治療，才能有效控制病情並提升生活品質。（圖／翻攝中山附醫官網）

由於患者原先使用的生物製劑未能有效控制此次急性發作，醫療團隊隨即調整治療策略。經約三週積極治療後，患者病情明顯穩定，並順利出院。在後續追蹤治療方面，則改採可同時控制乾癬性關節炎與全身性膿疱乾癬的生物製劑，以降低未來因感染再次誘發全身性膿疱乾癬發作的風險。

霍安平提醒，乾癬及乾癬性關節炎屬於慢性疾病，需長期規律追蹤與治療，才能有效控制病情並提升生活品質。由於此類疾病本身具有高度複雜性，若再合併基因變異，可能增加其他併發症風險，因此建議交由專業醫療團隊進行診斷與治療。