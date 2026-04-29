春季「過敏性結膜炎」爆發　醫揭6大警訊

▲醫師提醒，過敏性結膜炎千萬別揉，恐增感染風險。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

隨著氣溫回升，空氣中的花粉、塵蟎與懸浮微粒也隨之增加，不少民眾近期出現眼睛紅、癢、流淚等不適症狀。醫師指出，這類情形多屬於春季常見的「過敏性結膜炎」，典型症狀包括「雙眼發癢、結膜充血泛紅、流淚、異物感」，部分患者還會出現「畏光、眼皮腫脹」等情形。

中醫師徐瑋憶表示，結膜炎依成因可分為感染型與過敏型，其中春季以過敏性結膜炎最為常見，由於搔癢感明顯，不少人會不自覺揉眼，反而加重發炎，甚至提高感染風險。

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徐瑋憶指出，過敏性結膜炎雖不致命，但反覆發作會嚴重影響生活品質，除了西醫治療緩解症狀，也可從體質調整著手，從中醫觀點來看，春季屬「肝木旺盛」時節，「肝開竅於目」，當肝氣過旺或肝火上炎時，容易出現眼睛紅腫、搔癢等症狀。此外，若本身屬於風熱體質或肺脾氣虛，外在花粉與風邪更容易入侵，誘發過敏反應。

徐瑋憶進一步說明，不同體質的症狀表現也略有差異，例如「風熱型患者」常見眼睛紅癢、分泌物偏黃；「肝火旺盛者」可能伴隨口乾、情緒易怒與睡眠品質不佳；而「體質虛弱者」則多為反覆發作、症狀時好時壞，臨床上會依個人體質進行調理，以改善整體過敏狀況。

在日常保養方面，徐瑋憶建議，應避免用手揉眼睛，外出時可配戴眼鏡或太陽眼鏡，減少花粉與空氣污染物直接接觸眼睛，返家後可用生理食鹽水輕柔清潔眼周，降低過敏原殘留。

飲食上則應避免辛辣、油炸及高糖食物，以免加重體內發炎反應，可多攝取富含維生素A與抗氧化物的食材，如深綠色蔬菜與莓果類，有助維持眼睛健康。徐瑋憶提醒，若出現劇烈眼痛、視力模糊或分泌物明顯增加等情況，應儘速就醫，排除感染性結膜炎或其他眼部疾病。