陳時中拋「證交稅」挹注健保　靠台股可穩定財務20年

▲行政院政委陳時中，資料照。（圖／記者陳家祥攝）

記者洪巧藍／台北報導

台股持續創高，單日成交量破兆元，行政院政委陳時中今（29）日拋出「證交稅」挹注健保，比照菸捐的方式，將現行千分之3的證券交易稅提撥一部分挹注健保，符合讓資本利得參與健保「量能付費」精神，預期可讓健保財務維持20年平衡，也不會影響到投資人收入。

全民健保施行31年，讓民眾在生病時可以享有完整醫療照護，但財務如何永續經營仍是一大挑戰。衛福部長石崇良去年底曾拋出補充保費改革方向，針對股利、租金、利息改採「結算制」，引發存股族反彈，也已宣布暫緩規劃。

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陳時中今日於歐洲在台商務協會「2026 歐洲台灣醫療論壇」專題演講時談及全民健保，他直言，「台灣健保世界第一，但財務相當的不健全。」因為保費的來源主要是薪資，但國內薪資成長率不高，且無法代表國家實際經濟成長狀況，來源費率較低。

陳時中指出，調整方向可分為費率調整以及擴大費基，而健保基本精神是「量能付費」，不是依據醫療量使用來收取費用，而是依據民眾的能力、全民分擔，但是現行大部分為薪資所得，資本利得僅佔一小部分，需要改進的地方很多。

陳時中話鋒一轉，談到過去半年他每天在看股票，雖然政府官員沒有在買賣股票，但是每天股票這樣升，單日成交量破兆元，一天就有約3~4億元的證交稅，若有一定比例能挹注健保，不但符合讓資本利得參與量能付費，更可以讓健保的財務長治久安。

陳時中強調不用增加證交稅，目前徵收為千分之三，如果可以像是菸捐拿50%挹注健保一樣，健保財務就可以維持約20年的平衡，而且也不會影響到大家的收入，是值得社會討論的方向。

陳時中演說中也提到，他認為補充保費仍然應該要調整，但是方向一定要注意，因為這是資本利得，「起扣點應該拉高，上次從2萬塊就要來起扣，應該要拉到15萬、20萬作為起徵點，可能會更適合一點。」