她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

▲醫師說，一般大腸直腸癌罹患初期症狀較不明顯，多數患者會有輕微腹痛、腹脹現象、排便習慣明顯改變。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，他4月份診斷了三位大腸癌的病患，都是右側的大腸癌，共同點是「沒有排便習慣改變，沒有血便，也沒有體重減輕」，其中一名50歲女性患者唯一症狀是「很容易累」。

患者覺得很容易累

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錢政弘27日在「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」臉書說，這位50歲女性病患還是做健康檢查發現，「她唯一症狀就是從過年前，就覺得『很容易累，早上起床都覺得睡不飽』（天啊，我也是），會睡回籠覺。」

錢政弘指出，患者過完年後安排來醫院做健康檢查，結果檢查出有貧血和大腸癌，「我還記得她的食欲很好，中午便當還想要多吃一個，平常也沒有腹痛的症狀。應該就是右側的大腸癌導致貧血，讓她容易覺得累。」

錢政弘表示，面對突如其來的噩耗，患者倒是很正面看待，現在已經開完刀等待後續治療，祝她能早日康復。

大腸直腸癌症狀

錢政弘曾接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，一般大腸直腸癌罹患初期症狀較不明顯，多數患者會有輕微腹痛、腹脹現象、排便習慣明顯改變（包括排便頻率或糞便形狀改變，例如便祕的情況變嚴重，或是大便變稀、變細、量變少），血便、體重急速減輕、貧血乏力等，民眾若出現上述「自覺症狀」，務必提高警覺，即早篩檢治療。

錢政弘說，國人的大腸癌平均發生在66歲，一般也建議50歲以上國人，每2年要做一次糞便潛血篩檢；至於大腸鏡則是50歲以上者要做一次，有大腸癌家族史於40歲時就得進行，大腸鏡檢查結果正常者可5年後追蹤；若檢查有息肉的話，則要視息肉的類型、大小及數量，約1-3年後再追蹤檢查。