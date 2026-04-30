仰臥起坐肚子越練越圓！　醫推「加有氧運動」脂肪全燒光

▲想要瘦小腹，減重名醫大推仰臥起坐後「加有氧運動」更有用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「局部瘦身是騙人的」這句話你一定聽過，但減重醫師蕭捷健指出，這觀念其實只說對了80%！有些人為了消滅贅肉，天天狂練100下仰臥起坐，結果腰圍不僅沒變小，肚子反而看起來更圓。醫師揭開「局部脂肪動員」的關鍵真相，強調若只有練肚子卻沒搭配有氧運動，脂肪就像堆在倉庫門口的紙箱，身體最後還是會把它們收回去。

蕭捷健醫師在粉專分享，診間曾有一名幼稚園老師苦笑，為了消小腹每天堅持做30～100下仰臥起坐，結果效果不彰。他直言，這是最常見的盲點：「肚子大就狂練肚子，結果腹直肌真的變壯了，但上面那層頑固的皮下脂肪根本沒有動。」 肌肉變大反而把脂肪往外推，肚子當然看起來更圓，甚至別幻想震動腰帶有用，「如果震一震脂肪就會不見，那你去抱著正在脫水的洗衣機就好了。」

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局部瘦身真的不可能嗎？蕭捷健引述哥本哈根大學研究指出，運動區域周圍的血流量會明顯增加，讓該處脂肪更容易被釋放出來，這在醫學上稱為「局部脂肪動員（Spot Lipolysis）」。

蕭捷健用生動的「倉庫理論」解釋，狂做仰臥起坐等於是叫管理員把脂肪紙箱搬到大門口，「但是重點來了：如果沒有貨車把它們載走，紙箱放在門口沒有人理，身體最後還是會把它們收回倉庫深處。」 而那輛負責載走脂肪的貨車，就是「有氧運動」。

2023年挪威研究也證實，先做核心訓練再跑跑步機的人，比起單純跑步的人，軀幹脂肪掉得更多。蕭捷健強調，練肚子雖然不能直接瘦肚子，卻能讓脂肪鬆動，更願意被動員出來燒掉。

若你正深受小腹困擾，蕭捷健建議執行以下「3步驟」最強外掛法：

1. 記錄數據：量一下肚臍上方一指的腰圍，作為基準。

2. 改變運動順序：每2天一次，洗澡前先做30下仰臥起坐或30秒平板支撐（把脂肪搬到門口）；緊接著去快走或超慢跑20分鐘（讓貨車司機把脂肪載走燃燒）。

3. 飲食小調整：有運動當天正常吃健康澱粉；沒運動的那天，則將碳水化合物減量。

蕭捷健也鼓勵民眾，找對節奏、換個方法，這比狂做100下仰臥起坐更有用，「把脂肪逼出倉庫門口再燒掉，過幾週後就可以去海邊啦！」