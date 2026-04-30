川普、巴菲特都愛喝可樂！研究揭「長壽關鍵」：比飲食更重要

▲股神巴菲特、美國總統川普每天都喝可樂。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

95歲股神巴菲特每天早上固定以漢堡配一罐可樂，桌上更少不了薯片與醃製小黃瓜，甚至自嘲是「照著6歲小孩的方式飲食」。事實上，美國總統川普也是可樂愛好者，據傳一天能喝12罐。這套看似極不健康的飲食模式，為何沒擊垮大人物們的身體？復健科醫師王思恒指出，最新研究揭開真相，擁有強烈的「人生目標感」才是長壽保護因子。

王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」分享，針對巴菲特幾十年如一日的飲食習慣，許多認真控制健康的人感到困惑。然而，2024年發表於《心理學與老化》的一項研究提供不同觀點。該研究追蹤將近6000位美國成年人長達23年，分析「當下的幸福感」與「對人生的方向感」兩者，誰才是長壽的真正指標。

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該研究在控制了年齡、性別、慢性病及菸酒習慣後發現，「人生目標感」越高的人，在23年間的死亡風險平均降低了 7%。王思恒醫師解釋，研究結果指出，人生擁有明確方向與目的的人，比起單純滿意現狀的人更長壽。

為什麼「有目標」能救命？王思恒醫師解析，具備強烈目標感的人，長壽主因可能來自以下2點：

1. 自動發起的健康行動：擁有生活目標的人，通常更願意採取維護健康的行為。這種動力並非來自外界要求，而是因為心裡清楚知道「還有事情要做」，因此更珍惜身體。

2. 穩定的社交與生活結構：目標感往往能伴隨更穩定的社交網絡與生活結構，而這兩者都是長壽保護因子。

王思恒醫師以巴菲特為例，他每天迫不及待跳下床去辦公室，並非為了累積更多財富，而是因為「他真的覺得自己的工作是世界上最有趣的事」。

然而，王思恒醫師也提醒，此為觀察性研究，無法確立因果，也無法完全排除所有干擾因子。他認為，飲食控制依然不可偏廢，若身體已經出現三高等代謝問題，再強大的目標感也無法單獨發揮降血糖的作用。