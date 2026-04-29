莫名疲累竟罹大腸癌！醫揭「安靜吸血鬼」最易忽略：流血也看不出

▲一名女子沒血便、體重沒減輕，僅因「很容易累」確診大腸癌。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

肝膽腸胃科醫師錢政弘日前分享，他4月份一口氣診斷3名大腸癌患者，全都是右側的大腸癌，且共同點皆為「沒有排便習慣改變，沒有血便，也沒有體重減輕」，其中一名50歲女患者唯一症狀是「很容易累」。看到此新聞的醫師何建霖分析，右側大腸腫瘤症狀極不明顯，形容它就像「安靜的吸血鬼」，更是臨床上患者最容易忽略的隱形警訊。

本刊曾報導《她罹大腸癌沒血便沒變瘦 醫揭「唯一症狀」》，大腸直腸外科醫師何建霖在Threads上有感而發，示警民眾：「真的不要忽略身體微小的訊號！」大腸癌的表現會因腫瘤位置而異，右側大腸腫瘤確實可能出現「沒有明顯血便

卻突然貧血、疲累」的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何建霖醫師解釋，右側大腸的空間相對寬敞，當腫瘤表面出現潰瘍並開始緩慢流血時，因為血液在腸道停留時間極長，會被細菌分解、氧化變色，最後與泥狀糞便混合在一起，「肉眼根本看不出有血」。

這種情況被何建霖醫師形容像是「水龍頭沒關緊」的長期慢性失血。由於流血量微小且看不見，患者通常難以察覺，往往要等到出現嚴重的「缺鐵性貧血」，感覺頭暈、走路會喘、或莫名疲累去抽血檢查，才驚覺大腸癌早已找上門。

相較於右側大腸癌的安靜，何建霖醫師指出，「左側大腸癌」則像是一個充滿存在感的「路障」。由於左側腸道較窄、離肛門近，腫瘤一旦出血會很快隨糞便排出，常能肉眼辨識出鮮紅色或暗紅色的血便，並容易引起以下4大臨床症狀：

1.排便習慣改變：腫瘤會導致腸道狹窄，糞便通過時容易卡住，造成便秘，或出現便秘與腹瀉交替的狀況。

2.大便形狀變細：糞便被腫瘤擠壓後，外觀會變得異常細長。

3.裡急後重：若腫瘤位於直腸，會持續刺激腸道，產生「明明剛上完廁所，卻總覺得沒大乾淨」的錯覺。

4.明顯血便：離肛門近，出血顏色較鮮紅。

何建霖醫師叮嚀，若遇到不明原因的缺鐵性貧血、疲勞或體重減輕，即便沒看到血便，也必須懷疑右側大腸病變的可能性。

「95%的大腸癌都是從息肉變來的！」何建霖醫師強調，最好的預防方法就是「看到息肉就切除」，罹癌機會就會降得很低。他建議大眾最晚應從40歲開始，每3～5年定期接受大腸鏡檢查；若有一等親或兄弟姐妹曾患大腸癌，建議應比其發病年齡早10年開始檢查，才能在隱形殺手肆虐前攔截危機。