「三班護病比」入法沒時程表　護理團體要求：520前宣布納入標準

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

「三班護病比」入法受到醫界關注，衛福部部長石崇良昨宣布將組推動小組修訂「醫療機構設置標準」，但沒明確時程表。對此，中華民國護理師護士公會全國聯合會今聯合相關護理團體發聲明並提出三項訴求，要求政府5月20日前明確宣布三班護病比納入「醫療機構設置標準」，且既有標準應直接入法，不得任意變更或重啟討論。

石崇良29日透露，近期將成立「醫事人力優化研議推動小組」討論，採不修母法《醫療法》，改從「醫療機構設置標準」中訂定，且訂有2年緩衝時間。目前預計118年正式實施，但並沒有明確時程表。

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中華民國護理師護士公會全國聯合會今聯合相關護理團體發聲明直言，護理界願意承擔改革，但不再接受空話與拖延，在制度已具基礎、社會已有共識的此刻，三班護病比入法不應再延宕，而應儘速進入具體推動階段。

護理團體也正式提出三項訴求，第一是「要求政府在5月20日前明確宣布三班護病比納入《醫療機構設置標準》」，第二是「既有標準應直接入法，不得任意變更或重啟討論」，第三是「如設緩衝期，須具備完整配套與約束機制」，制度推動如有過渡期間，應同步建立明確落實時程、資訊公開、稽核監測、健保支付、人力補強及違規處理機制。