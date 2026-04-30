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醫花10年揭「GG長度公式」　一票男生喊不準

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，其實男生只要勃起長度超過7公分，就已經能「超標」女生的生理需求了。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多男生很在意下面大小，鄉民總號稱有「30公分」。而泌尿科醫師簡邦平曾分享「男生陰莖長度預測公式」，最近又引發熱烈討論，讓一票男生直呼「不準」。

〔（身高 x 0.06）+ 7.41〕x 0.65=勃起尺寸

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簡邦平曾花10年研究，分享計算陰莖勃起長度公式：〔（身高 x 0.06）+ 7.41〕x 0.65。也就是男生身高乘以0.06，加上7.41，得出的數值再乘以0.65。

此公式最近又引發熱烈討論，一票Threads網友留言，「一點都不準」、「不準，怎麼可能」、「這公式根本不準」、「幫男友算…超不準」、「完全不準，當兵時候洗大眾浴，資料來源上百人，身高跟長度大小沒有關聯。」

▼醫師表示，台灣成年男性勃起後長度約9~15公分，平均約在12至13公分之間。（示意圖／記者李佳蓉攝）

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

對此，泌尿科醫師程威銘曾拍片，依照該公式計算後結果如下，身高160公分的男生，陰莖長度11公分；身高170公分，陰莖長11.4公分；身高175公分，陰莖長11.6公分；身高180公分，陰莖長11.8公分；而185公分的男性，陰莖則長12公分。但該計算結果，醫師套用在自己身上認為不太準確。

醫：勃起小於7公分要注意

程威銘說，一項在2015年發表的研究集結多重因子，如身高、體重、食指長度及鼻子大小等進行統合分析，結論發現最有關係的「就是身高」，其餘都沒有影響。簡而言之，身高高的人陰莖長的機會比較高一點，但也並非絕對，也有身高矮的人擁有大GG，身高高的人陰莖反而小。

泌尿科醫師陳鈺昕曾在臉書表示，台灣成年男性勃起後長度約9~15公分，平均約在12至13公分之間，但「硬度」比長度更重要；另外，若勃起後小於7公分，那可能就真的要注意一下了。

泌尿科醫師施冠偉也曾在臉書指出，其實男生只要勃起長度超過7公分，就已經能「超標」女生的生理需求了！很多人追求「鄉民傳說30公分」，但女性的生理構造根本不需要這麼誇張，甚至可能會不舒服。

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關鍵字： 簡邦平

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