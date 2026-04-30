每早4招「放大皮質醇浪潮」可提神　專家：起床快接觸晨光

▲起床後善用「皮質醇浪潮」，例如趕緊接觸晨光，可提升整天的精神狀況與專注力。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／台北報導

許多人都有「今早醒來精神特別好」的經驗，但有時起床後又覺得欲振乏力，差異關鍵在於體內的「皮質醇浪潮」。專家說，一般醒後約30至45分鐘，皮質醇會快速上升，有如晨間的「開機程序」，若想開機更順，應落實善用晨光、作息規律等4招，對於提升專注力、穩定情緒都會有幫助。

中醫大附醫精神醫學部職能治療師劉光興表示，皮質醇雖也被稱為「壓力荷爾蒙」，但不全然是負面角色，因為皮質醇在夜間會降到低點，接近清晨時開始上升，醒來後達到巔峰，能量、警覺性將顯著提高，就像是為今天的活動暖機，若能善加利用這波皮質醇浪潮好好開機，就會覺得整個身心狀況非常好。

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對於哪些因素會影響開機品質，劉光興說，首先是作息及生理時鐘，若長期晚睡，或在不對的時間被迫起床，覺醒反應可能變弱；其次是光線刺激，早晨接觸自然光或明亮環境，有助身體判斷已進入白天；再者是心理預期，例如面對重要任務時，身體可能提前提高反應；此外，長期壓力與疲勞，也可能讓這套系統逐漸遲鈍，導致早上難起床、整天無力。

劉光興建議，平常可透過以下4招善待開機系統：

● 維持規律作息：讓身體建立穩定節奏，避免大幅波動。

● 善用晨間光線：起床後接觸自然光或明亮環境，幫助大腦判斷已進入白天。

● 提前準備隔天開機：睡前整理待辦事項及物品，將焦慮降低，有助隔日順利啟動。

● 留意疲勞訊號：若長期無力或情緒不穩，應適度休息並調整壓力。

劉光興指出，皮質醇浪潮每天都與身體運作連動，若長期作息紊亂或壓力過大，都可能影響開機品質，民眾應理解這套機制並調整生活習慣，不僅每天的開始會更順暢，也可減輕長期疲勞累積的風險。