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養生館不能做溫罐、艾灸　衛福部20年前就禁止「違者可罰150萬」

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲衛福部提醒，推拿、按摩店不能做艾草溫罐。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

網路流傳坊間養生館常見的「艾灸溫罐」被衛福部下封殺令。對此，衛福部今回應，針對艾灸溫罐相關規範，在民國91和100年都有函釋，燒艾草做溫罐屬於醫療行為，應由中醫師操作或護理人員在中醫師指示之下操行，規範從過去20多年到現在都一樣，違者依違反《醫師法》第28條最高可罰新台幣150萬元。

「艾灸溫罐」是結合傳統艾灸和現代技術的保健療法，能夠促進血液循環、舒緩肌肉疼痛，網路上熱烈討論衛福部近日針對民俗調理業施作「艾灸溫罐」適法性發布最新函釋，「艾灸溫罐」於罐器內放置點燃的艾絨（或艾葉），透過溫熱滑罐按摩身體（如背、頸部），此行為涉及中醫之「灸法」，屬於醫療行為範疇，必須由中醫師親自施作或由護理人員在中醫師指示下施行，不具備醫事資格的民俗調理人員不得執行。

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衛福部中醫藥司司長蘇奕彰受訪時指出，在民國91年和100年都有針對艾灸溫罐發布函釋，說明是醫療行為，不能在民俗調理操作，後來有相關拔罐、刮痧操作手冊去輔導民俗調理業者，這不是現在發布的新制，是民國91年就已經有相關規範了，政策上並沒有改變。

蘇奕彰說，民俗調理公會相關業者也有共識這樣的方式，透過相關指引進行拔罐、刮痧等教育訓練，現在違規狀況也比以前少了，至於艾灸溫罐規範從過去20幾年到現在都一樣，主要是因為需要用到火，過去就曾發生燒傷事件，再加上艾草屬於中藥材，用艾灸屬於醫療行為，非中醫師不能操作。

衛福部提醒，根據104年5月12日公告「民俗調理業管理規範」規定，民俗調理係以紓解筋骨、消除疲勞為目的，單純運用手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐，或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為。

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關鍵字： 中醫健康 艾草 溫罐

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