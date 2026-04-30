30歲女婚前急瘦狂掉髮　醫示警「2瘦身方式」拖垮代謝

▲醫師提醒，極端減重恐拖垮代謝。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

隨著夏季將至，不少民眾開始體態焦慮，急著在短時間內甩掉體脂肪。不過醫師提醒，透過「極端節食」與「高強度運動」追求快速瘦身，不僅傷身還可能「拖垮代謝」，讓未來更容易復胖，甚至增加健康風險。

減重醫師劉曜增指出，曾收治一名30多歲女性上班族，為了穿上小一號婚紗，長期壓低熱量攝取，下班後仍持續進行飛輪或慢跑等運動，雖然體重快速下降，但也出現月經失調、落髮、情緒不穩、畏寒與反覆感冒等狀況，甚至在運動過程中出現胸悶、心悸、頭暈，差點昏厥，最終在家人勸說下才就醫。

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劉曜增表示，這類情況不只是單純低血糖，而可能是「運動中相對能量缺乏」（Relative Energy Deficiency in Sport, REDs），當身體攝取的熱量扣除運動消耗後，剩餘能量不足以維持基本生理運作時，身體會啟動保護機制，降低代謝率，並關閉部分非必要功能，進而影響內分泌與器官系統。

他進一步說明，長期能量不足可能導致甲狀腺功能下降、壓力荷爾蒙上升、骨質流失，女性則常見月經異常，嚴重甚至可能出現心血管問題，如心跳過緩、姿勢性低血壓與血脂異常，最嚴重可危及生命。

劉曜增指出，過去REDs多見於職業運動員，但近年已逐漸出現在一般族群，國際奧委會（IOC）於2023年發表聲明指出，無論性別、運動種類或運動強度，只要長期處於高活動量卻未攝取足夠營養，都可能發生REDs，特別是忙碌上班族或刻意節食減重者，更容易在不知不覺中踩到紅線。

此外，研究也顯示，極端減重對身體的影響可能是長期且難以逆轉。根據《Obesity》期刊一項針對減重競賽選手長達6年的追蹤研究發現，即使多數人後續出現復胖，其基礎代謝率（RMR）仍較原先低，平均每日約減少500大卡。

劉曜增提醒，減重應採取循序漸進、均衡飲食與規律運動的方式，避免過度節食或過量運動，才能在維持健康的同時達到理想體態，若出現頭暈、心悸、疲倦、月經異常等情形，應儘早就醫評估，避免對身體造成長期傷害。