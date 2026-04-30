吃辣不會造成胃潰瘍　醫破解5大迷思：有黑便不能再拖

▲胃潰瘍若不治療，光靠飲食、作息調整難以改善。（圖／記者李毓康攝）

記者邱俊吉／台北報導

許多人愛吃麻辣鍋，若有胃痛，難免擔心是否被辣到胃潰瘍。醫師說，胃潰瘍會引起胃痛，但「吃辣會造成胃潰瘍」屬迷思，通常是胃本身已有潰瘍，再接觸辣椒等刺激物，才使症狀更顯著；民眾對胃潰瘍常有5大迷思，部分可能導致潰瘍惡化、出血，應注意單靠飲食調整往往不夠，如有黑便須速就醫。

雙和醫院消化內科主治醫師邱大維指出，胃潰瘍源於胃酸及黏膜保護機制失衡，當胃酸過強或修復速度不足，便可能形成潰瘍，常見原因包括長期壓力、作息不規律，而某些藥物如非類固醇消炎止痛藥等，會削弱胃黏膜防禦，也可能導致潰瘍；此外，幽門螺旋桿菌感染、抽菸等，亦恐降低胃部血流，影響修復能力。

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針對症狀，邱大維說，以「上腹部疼痛」為主，位置常在肚臍上方偏左，可能伴隨悶痛、灼熱感，進食後加劇，且可能出現噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹或胸悶；有部分患者症狀較不明顯，僅有胃口變差或體重下降，但若發現糞便呈黑色、黏稠且類似瀝青狀，代表可能已有出血，需立即就醫。

邱大維也說，一般常見胃潰瘍有5大錯誤迷思，民眾要多注意：

●吃辣會造成胃潰瘍？其實辣椒素不會直接破壞胃黏膜，但如已有潰瘍，會刺激傷口，加重不適。

●壓力大一定會得胃潰瘍？壓力是影響因素，但幽門螺旋桿菌感染及長期使用止痛藥更常見。

●只要控制飲食就好？胃潰瘍屬於組織受損，需藥物抑制胃酸才能修復。

●喝牛奶可以保護胃？牛奶屬於鹼性，可短暫中和胃酸，但鈣質、蛋白質也會刺激胃酸分泌，無法治癒潰瘍。

●不痛就代表好了？症狀消失不等於癒合，若未完成療程，很容易復發。

針對治療，邱大維說明，以藥物為核心，主要目標是抑制胃酸並促進黏膜修復，目前主流為質子幫浦抑制劑（PPI），可有效降低胃酸分泌；另可選擇鉀離子競爭型酸阻斷劑（P-CAB），起效更快，抑酸時間更長，且不受進食影響。

邱大維強調，若測出幽門螺旋桿菌，則需搭配約2周的殺菌療程，期間應規律服藥，避免自行停藥，同時調整作息、減少壓力，並避免空腹使用止痛藥，才能降低復發及併發症風險。