總是鼻水流不停嗎？　不可輕忽的9大鼻過敏併發症

▲過敏性鼻炎真的很辛苦,帶給生活上很多不便,讓人恨不得把鼻子拔掉。(圖/取自免費圖庫pixabay,以下皆同。)

文/劉博仁

曾經有位參加空姐面試的女子跑來找我,難過的說,她在面試時,因為突然鼻子過敏發作,導致鼻水就像水龍頭的開關被打開,一直流不停,加上頭昏腦脹,說話更是充滿鼻音,因而表現不佳,錯失錄取機會。還有一位一線女星兼主持人,每天早上過敏性鼻炎都會發作,用面紙擦拭的結果就是鼻唇間嚴重紅腫,連上妝都很困難,只好自嘲說自己在包水餃。我還遇過一個資優生,原來他的成績是班上前三名,沒想到基測時卻因為狂流鼻涕、鼻塞,影響了考試結果,第一志願就這樣拱手讓人,令他相當氣憤。

▲根據二○○七年台北市衛生局的調查發現,台北市小一新生中,鼻子過敏患者約占五○%,即每二名新生有一名鼻子過敏。

嚴重時恨不得把鼻子割掉!

上述三個例子都是我門診的患者,他們因為嚴重的鼻子過敏,遭遇到許多生活上的困擾和挫敗,我還曾經聽過患者在門診氣到抱怨說:「嚴重時恨不得把鼻子割掉!」可見鼻子過敏有多讓人無法忍受。事實上,在我的門診中,鼻子過敏的患者為數還不少,如果說鼻子過敏是國民病,也不算誇張。

到底台灣有多少人是過敏性鼻炎患者?台灣最早的調查是台大小兒科謝貴雄教授 一九九四年所做的,結果發現,大台北地區的十萬名國小學童中,約有三三%小學生 患有過敏性鼻炎,換句話說,每三名國小學童中,就有一名有過敏性鼻炎。現在因為 環境、飲食、壓力、污染等因素,其實鼻子過敏的比率直線攀升。根據二○○七年台北市衛生局的調查發現,台北市小一新生中,鼻子過敏患者約占五○%,即每二名新生有一名鼻子過敏。如果以全台灣平均來說,過敏性鼻炎的盛行率約三○%,也就是每十人就有三人鼻子過敏。

鼻子過敏的原因與症狀

鼻子連連打噴嚏、流鼻水,就是鼻子過敏了嗎?其實並不一定。醫學上所說的鼻炎,可分成過敏性鼻炎和非過敏性鼻炎。一般來說,非過敏性鼻炎是因病毒、細菌、黴菌所引發,而過敏性鼻炎的誘發因子則是過敏原,例如塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛屑等。

此外,過敏性鼻炎還有另一種分類法,稱為ARIA(Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma),是透過過敏性鼻炎的症狀、對生活品質的影響、病程,而分為「間歇型」(以花粉過敏為代表)和「持續型」(以塵蟎過敏為代表)兩類;再根據過敏性鼻炎嚴重程度,分為「輕度」(表示無令人困擾的症狀)和「中/重度」。依據此分類法,我們可將過敏性鼻炎分為「輕度間歇型」、「中/重度間歇型」、「輕度持續型」、和「中/重度持續型」等四類。

▲有過敏體質的患者,一旦將塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛屑這些過敏原吸入鼻腔,就會持續刺激鼻黏膜,引發令人難以忍受的症狀。

有過敏體質的患者,一旦將塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛屑這些過敏原吸入鼻腔,就會持續刺激鼻黏膜,而誘發一種特殊白血球(肥大細胞)上的免疫球蛋白IgE與過敏原結合,然後釋放出會引發過敏反應的介質,如組織胺、白三烯素等。這一連串的刺激與反應所造成的災難,就是我們先前提到的、令人難以忍受的症狀:鼻子癢、流鼻水、鼻塞、說話鼻音過重、眼睛癢、耳朵癢、中耳積水、聽力下降、咽喉癢等。長時間還會造成下眼瞼水腫、黑眼圈、頭昏、頭痛、注意力不集中、睡眠障礙、打鼾等。

一位台商朋友因為多年的鼻子過敏來找我看診,由於健保的德政,他每次回國時,都會來領慢性病連續三個月的處方箋,以幫助控制症狀。儘管如此,他還是飽受逐漸嚴重的鼻塞和打呼困擾,為了了解病因,我幫他做了睡眠多項生理檢查(PSG),結果發現是重度阻塞型睡眠呼吸中止症。當時我提醒他要小心中風或是心臟病風險,也建議他考慮做個鼻子小手術,睡覺時並配戴睡眠呼吸正壓儀,可是他並未接受我的建議。兩年前,他因為突然高血壓合併中風被送回台灣急救,待穩定後急忙找我解決鼻塞及睡眠呼吸中止症的問題,他才驚訝的跟我說:「原來鼻過敏打呼也會腦中風啊。」 沒錯,事實上所有的過敏疾病,都會因體質不同而潛藏後遺症或是併發症,千萬不可小覷。

不可輕忽的鼻過敏併發症

❶打鼾:睡眠時因為鼻塞造成張口呼吸,氣流經過軟顎及舌根,造成組織震動引起鼾聲,許多夫妻因為受到嚴重干擾,而造成﹁分房睡症候群﹂。

❷阻塞型睡眠呼吸中止症:如果睡眠時因為嚴重鼻塞或是合併肥胖、扁桃腺肥大、舌根腫大,造成每小時有超過五次以上之呼吸中止(每次停止時間超過十秒鐘),此時就稱為阻塞型睡眠呼吸中止症。如果每小時中止次數大於三十次,就算是重度睡眠呼吸中止症了,這時腦中風、心肌梗塞、心律不整風險就增高了。

❸記憶力減退:別懷疑,長期鼻過敏、鼻塞,會造成腦部缺氧,氧化壓力大,自由基累積,引起神經髓鞘老化,記憶力以及統整力會逐漸受到影響,小朋友也會因為嚴重鼻過敏,造成學習力降低,整體表現力下降。

❹頭暈:因為缺氧,內耳以及小腦會受到影響,因此容易頭昏發暈。

❺咬合不正:因為長期張口呼吸,使得咬合出問題,牙齒排列不整,影響外觀。

❻鼻竇炎:過敏性鼻炎會造成鼻內黏膜腫脹,一不小心,鼻竇出口阻塞,鼻竇蓄膿發炎於是發生。

❼氣喘:鼻過敏和氣喘同屬呼吸道過敏疾病,雖然一個是上呼吸道,一個是下呼吸道,但是鼻水倒流加上鼻塞,很容易誘發或是促進氣喘的發生。

❽黑眼圈:鼻過敏造成鼻腔內靜脈回流變差,造成眼睛周圍眼瞼的水腫,久而久之色素沉澱,黑眼圈便形成。若是鼻過敏控制不好,未來再以雷射或是其他美白方法,都無法有效去除黑眼圈。

❾社交恐懼症:又稱社交焦慮症(Social Anxiety Disorder),一位鼻過敏嚴重的朋友,可能因為隨時流鼻水或是打噴嚏,造成社交恐懼症。

此外,雖然過敏性鼻炎不致引起鼻咽癌,但若放著不管,就有可能導致阻塞型睡眠呼吸中止症,進而增加白天因開車嗜睡而發生車禍的機率,更甚者,增加高血壓、心律不整、腦中風、冠心病等致命風險。

但我要提醒大家的是,不要以為老是鼻塞、流鼻水就一定是鼻子過敏。曾有一位五十歲的患者因長期過敏性鼻炎,自行服用成藥沒有去看醫生,而忽略了其他疾病也 有可能類似鼻子過敏的症狀。等他到門診來找我,經過檢查後才發現,他已經罹患第三期鼻咽癌了。原來他以為的鼻塞,其實是鼻腔長腫瘤的早期症狀。換句話說,雖然鼻過敏與鼻咽癌並沒有一定的關連,但就算是看似常見的過敏疾病,千萬不要把自己當成醫生,隨便買成藥吃,應持續讓醫師檢查治療,才不會發生延誤重大疾病診斷的契機。

一般來說,鼻炎症狀若持續超過三個月,就可以算是慢性鼻炎。一旦演變成慢性鼻炎,患者通常會對治療藥物產生抗藥性,導致效果不佳,因此會有五成以上的機率接受鼻腔開刀。

本文摘自《過敏,不一定靠藥醫(增訂版):劉博仁醫師的營養療法奇蹟之③》/劉博仁(台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長)/新自然主義