總是鼻水流不停嗎？　不可輕忽的9大鼻過敏併發症

▲過敏性鼻炎真的很辛苦，帶給生活上很多不便，讓人恨不得把鼻子拔掉。（圖／取自免費圖庫pixabay，以下皆同。）

文／劉博仁

曾經有位參加空姐面試的女子跑來找我，難過的說，她在面試時，因為突然鼻子過敏發作，導致鼻水就像水龍頭的開關被打開，一直流不停，加上頭昏腦脹，說話更是充滿鼻音，因而表現不佳，錯失錄取機會。還有一位一線女星兼主持人，每天早上過敏性鼻炎都會發作，用面紙擦拭的結果就是鼻唇間嚴重紅腫，連上妝都很困難，只好自嘲說自己在包水餃。我還遇過一個資優生，原來他的成績是班上前三名，沒想到基測時卻因為狂流鼻涕、鼻塞，影響了考試結果，第一志願就這樣拱手讓人，令他相當氣憤。

▲根據二○○七年台北市衛生局的調查發現，台北市小一新生中，鼻子過敏患者約占五○％，即每二名新生有一名鼻子過敏。

嚴重時恨不得把鼻子割掉！

上述三個例子都是我門診的患者，他們因為嚴重的鼻子過敏，遭遇到許多生活上的困擾和挫敗，我還曾經聽過患者在門診氣到抱怨說：「嚴重時恨不得把鼻子割掉！」可見鼻子過敏有多讓人無法忍受。事實上，在我的門診中，鼻子過敏的患者為數還不少，如果說鼻子過敏是國民病，也不算誇張。

到底台灣有多少人是過敏性鼻炎患者？台灣最早的調查是台大小兒科謝貴雄教授 一九九四年所做的，結果發現，大台北地區的十萬名國小學童中，約有三三％小學生 患有過敏性鼻炎，換句話說，每三名國小學童中，就有一名有過敏性鼻炎。現在因為 環境、飲食、壓力、污染等因素，其實鼻子過敏的比率直線攀升。根據二○○七年台北市衛生局的調查發現，台北市小一新生中，鼻子過敏患者約占五○％，即每二名新生有一名鼻子過敏。如果以全台灣平均來說，過敏性鼻炎的盛行率約三○％，也就是每十人就有三人鼻子過敏。

鼻子過敏的原因與症狀

鼻子連連打噴嚏、流鼻水，就是鼻子過敏了嗎？其實並不一定。醫學上所說的鼻炎，可分成過敏性鼻炎和非過敏性鼻炎。一般來說，非過敏性鼻炎是因病毒、細菌、黴菌所引發，而過敏性鼻炎的誘發因子則是過敏原，例如塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛屑等。

此外，過敏性鼻炎還有另一種分類法，稱為ARIA（Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma），是透過過敏性鼻炎的症狀、對生活品質的影響、病程，而分為「間歇型」（以花粉過敏為代表）和「持續型」（以塵蟎過敏為代表）兩類；再根據過敏性鼻炎嚴重程度，分為「輕度」（表示無令人困擾的症狀）和「中／重度」。依據此分類法，我們可將過敏性鼻炎分為「輕度間歇型」、「中／重度間歇型」、「輕度持續型」、和「中／重度持續型」等四類。

▲有過敏體質的患者，一旦將塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛屑這些過敏原吸入鼻腔，就會持續刺激鼻黏膜，引發令人難以忍受的症狀。

有過敏體質的患者，一旦將塵蟎、花粉、黴菌、寵物毛屑這些過敏原吸入鼻腔，就會持續刺激鼻黏膜，而誘發一種特殊白血球（肥大細胞）上的免疫球蛋白IgE與過敏原結合，然後釋放出會引發過敏反應的介質，如組織胺、白三烯素等。這一連串的刺激與反應所造成的災難，就是我們先前提到的、令人難以忍受的症狀：鼻子癢、流鼻水、鼻塞、說話鼻音過重、眼睛癢、耳朵癢、中耳積水、聽力下降、咽喉癢等。長時間還會造成下眼瞼水腫、黑眼圈、頭昏、頭痛、注意力不集中、睡眠障礙、打鼾等。

一位台商朋友因為多年的鼻子過敏來找我看診，由於健保的德政，他每次回國時，都會來領慢性病連續三個月的處方箋，以幫助控制症狀。儘管如此，他還是飽受逐漸嚴重的鼻塞和打呼困擾，為了了解病因，我幫他做了睡眠多項生理檢查（PSG），結果發現是重度阻塞型睡眠呼吸中止症。當時我提醒他要小心中風或是心臟病風險，也建議他考慮做個鼻子小手術，睡覺時並配戴睡眠呼吸正壓儀，可是他並未接受我的建議。兩年前，他因為突然高血壓合併中風被送回台灣急救，待穩定後急忙找我解決鼻塞及睡眠呼吸中止症的問題，他才驚訝的跟我說：「原來鼻過敏打呼也會腦中風啊。」 沒錯，事實上所有的過敏疾病，都會因體質不同而潛藏後遺症或是併發症，千萬不可小覷。

不可輕忽的鼻過敏併發症

❶打鼾：睡眠時因為鼻塞造成張口呼吸，氣流經過軟顎及舌根，造成組織震動引起鼾聲，許多夫妻因為受到嚴重干擾，而造成﹁分房睡症候群﹂。

❷阻塞型睡眠呼吸中止症：如果睡眠時因為嚴重鼻塞或是合併肥胖、扁桃腺肥大、舌根腫大，造成每小時有超過五次以上之呼吸中止（每次停止時間超過十秒鐘），此時就稱為阻塞型睡眠呼吸中止症。如果每小時中止次數大於三十次，就算是重度睡眠呼吸中止症了，這時腦中風、心肌梗塞、心律不整風險就增高了。

❸記憶力減退：別懷疑，長期鼻過敏、鼻塞，會造成腦部缺氧，氧化壓力大，自由基累積，引起神經髓鞘老化，記憶力以及統整力會逐漸受到影響，小朋友也會因為嚴重鼻過敏，造成學習力降低，整體表現力下降。

❹頭暈：因為缺氧，內耳以及小腦會受到影響，因此容易頭昏發暈。

❺咬合不正：因為長期張口呼吸，使得咬合出問題，牙齒排列不整，影響外觀。

❻鼻竇炎：過敏性鼻炎會造成鼻內黏膜腫脹，一不小心，鼻竇出口阻塞，鼻竇蓄膿發炎於是發生。

❼氣喘：鼻過敏和氣喘同屬呼吸道過敏疾病，雖然一個是上呼吸道，一個是下呼吸道，但是鼻水倒流加上鼻塞，很容易誘發或是促進氣喘的發生。

❽黑眼圈：鼻過敏造成鼻腔內靜脈回流變差，造成眼睛周圍眼瞼的水腫，久而久之色素沉澱，黑眼圈便形成。若是鼻過敏控制不好，未來再以雷射或是其他美白方法，都無法有效去除黑眼圈。

❾社交恐懼症：又稱社交焦慮症（Social Anxiety Disorder），一位鼻過敏嚴重的朋友，可能因為隨時流鼻水或是打噴嚏，造成社交恐懼症。

此外，雖然過敏性鼻炎不致引起鼻咽癌，但若放著不管，就有可能導致阻塞型睡眠呼吸中止症，進而增加白天因開車嗜睡而發生車禍的機率，更甚者，增加高血壓、心律不整、腦中風、冠心病等致命風險。

但我要提醒大家的是，不要以為老是鼻塞、流鼻水就一定是鼻子過敏。曾有一位五十歲的患者因長期過敏性鼻炎，自行服用成藥沒有去看醫生，而忽略了其他疾病也 有可能類似鼻子過敏的症狀。等他到門診來找我，經過檢查後才發現，他已經罹患第三期鼻咽癌了。原來他以為的鼻塞，其實是鼻腔長腫瘤的早期症狀。換句話說，雖然鼻過敏與鼻咽癌並沒有一定的關連，但就算是看似常見的過敏疾病，千萬不要把自己當成醫生，隨便買成藥吃，應持續讓醫師檢查治療，才不會發生延誤重大疾病診斷的契機。

一般來說，鼻炎症狀若持續超過三個月，就可以算是慢性鼻炎。一旦演變成慢性鼻炎，患者通常會對治療藥物產生抗藥性，導致效果不佳，因此會有五成以上的機率接受鼻腔開刀。

本文摘自《過敏，不一定靠藥醫(增訂版)：劉博仁醫師的營養療法奇蹟之③》／劉博仁（台北菁英診所功能醫學抗衰老中心營運長）／新自然主義