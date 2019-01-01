小時候有過敏 長大自然好嗎？

▲根據統計，台灣每三個人就有一個人有過敏的問題，許多家長更會擔心這樣是否會影響孩子將來的學習。（影／林子凱耳鼻喉科提供，請勿任意使用）

▲對鼻子過敏的人而言，每一次的過敏真的是「大災難」。（圖／翻攝自pakutaso免費圖庫）

文／生活中心 影、圖／播吧

你家裡有過敏兒嗎？還是你就是你家的過敏兒？根據統計，台灣每三個人就有一個人有過敏的問題，過敏也是台灣最常見的慢性疾病，許多家長更會擔心這樣是否會影響孩子將來的學習，先來聽聽耳鼻喉科醫生林子凱是怎麼評估過敏兒的。

▲所接觸的環境過敏原都可能是造成過敏發作的主因，包括塵蟎、家塵、黴菌、貓狗等寵物的毛髮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

除了先天性的遺傳體質會造成過敏的發作以外，林子凱表示，主要的原因還是要看他所接觸的環境過敏原，包括塵蟎、家塵、黴菌、貓狗等寵物的毛髮，飲食方面的有殼海鮮、冰冷食物、巧克力，這些都很容易誘發過敏的發作。

▲我們必須先知道生活中可能會碰到的過敏原，然後盡量避開接觸它們，再透過運動及服用的過敏專用益生菌，藉以改善過敏體質。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

林子凱指出，雖然過敏屬先天疾病，目前在醫學上並沒有辦法完全治癒，但還是能經由方法來控制的，首先我們必須先知道生活中可能會碰到的過敏原，然後就可以盡量避開接觸它們，再透過運動及服用的過敏專用益生菌，藉以改善過敏體質。林子凱提醒，如果過敏還是一直困擾著你，建議還是尋求專業醫師的協助，透過簡單的藥物或手術治療治根本。

林子凱，耳鼻喉科醫生，現有經營：粉絲團