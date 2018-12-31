累得像狗！6大星座「天生勞碌命」　你也一閒下來就生病？　



▲你也是天生工作狂，閒到發慌就會生病的人嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導



有的人一刻都閒不下來，無論是從學生時期參與社團、外務一堆，到步入職場每天加班到三更半夜，「累得像狗」的你身心俱疲，常常懷疑自己天生勞碌命嗎？國外網站《Yourtango》在2019年前夕分享6大星座就屬這類的工作狂，切記新的一年開始請好好調整生活與工作使其達到平衡，身心靈才能獲得解脫。

1.牡羊座

努力工作的牡羊展現高效率的同時就是拚了老命去做，而最終都是要付出代價的把身體搞壞，有強迫症的他們因為給自己過度的壓力，因此常常感到頭痛不適。



2.雙子座

雙子座總是力求表現，希望能讓身邊的人刮目相看而獲得認同，而過度的勞累使他們看起來不像個人，因此在被龐大壓力壓得喘不過氣來時，最好懂得「拒絕」同事們一而再再而三附加的工作量，趕快安排假期讓自己短暫逃離苦海。



3.處女座

求好心切又有完美主義的處女座總是希望把萬事處理到最好，在這個瘋狂的驅動力下出生的他們很有野心，對於每個細節都吹毛求疵，即使旁人看來結果已經很棒了，他們仍會再花額外的時間和心力投入。也因為缺乏睡眠而過度勞累，常常讓自己的生活也跟著一片混亂。



▲天秤座一忙起來就會因壓力、焦慮而賠上健康。（示意圖／視覺中國）

4.天秤座

天秤座因為扛起艱鉅任務而賠上自己的健康，或許不一定會花很多時間，但卻會耗費許多精神，使他們感到焦慮和壓力。也因為工作過度勞累的局面，使得渴望平衡的天秤來說是件很難的事。

5.射手座

射手座什麼都說好！這個星座承擔著獲得獎勵的責任，他們擁抱著任何機會，但卻會把自己累死，總是沒有休息的時刻。但要明白，人並非超人，因此明白自己的底限為何，才能達到生活與工作的平衡。



6.摩羯座

提到工作狂，沒人敢跟摩羯座搶第一，他們工作總是超時，以最高的工作忠誠度作為回報。摩羯習慣把行程排得滿滿滿，即便很累但他們卻感到很充實，努力工作對他們來說是種享受，但要小心身子啊。