中榮爆醫材廠商代刀　石崇良：成立專案小組調查

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）



記者趙于婷／台北報導

台中榮總放任「無照廠商」執刀，引發醫界和社會關注，近期又有新的影片傳出，3名涉案醫師目前已被院方停止手術業務。對此，衛福部部長石崇良今表示，該案一定會嚴查嚴辦，會盡快成立專案小組調查，另也會訂定開刀房相關指引，未來會納入醫院評鑑。

中榮兩周前遭爆指3名醫師違反規定，讓廠商在未完整報備情況下進入手術室，由於一開始認為「廠商沒有執行醫療行為」，3名醫師遭懲戒記申誡1次。但16日又爆出一段2023年7月的手術影片，影片中可見1名醫療器材廠商人員站上手術台，為病患操作器械執刀，原本應負責主刀的醫師不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」。

該影片再度引發關注，石崇良今上午受訪時直言，上周有新的影片流出，內容有看到確實疑似有讓醫師以外的人直接執行病人手術，已經嚴重違反醫療法規，衛生局會將案子移送檢調，另外，衛福部也會盡快組成專案小組做內部調查。

石崇良說，因為一開始的初步報告是說「廠商沒有涉入醫療行為」，但新流出的影片和報告結果有出入，這個案子一定會嚴查嚴辦，該案件釐清後，之後會搭配指引，未來會納入醫院評鑑。

石崇良強調，相關指引已經指示醫事司召集相關專家去討論，看如何在因應實務上需要，同時又可以確保病人的安全，希望可以在7月前上路。