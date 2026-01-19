女每天吃益生菌、蔬菜反肚漲　醫揪「腸道問題」吃的全變負擔

▲醫師提醒，莫名腹脹嚴重，可能和飲食、腸道功能有關。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

50歲的朱小姐因長期便秘，自行每日補充益生菌，三餐也增加蔬菜的攝取量，卻發現越吃反而越脹，就醫檢查發現，胰臟無法分泌足夠的消化酵素來分解食物，且腸道內可能有「不正常的發酵狀態」，醫師推斷是「小腸菌叢過度增生（SIBO）」，讓腸道消化與吸收功能被干擾。

聯欣診所院長顏佐樺醫師指出，朱小姐幾乎每天都為腹脹所苦，特別是餐後症狀更為明顯，經過檢測發現她的「PE-1胰彈性蛋白酶」明顯偏低，代表胰臟無法分泌足夠的消化酵素來分解食物，當食物在上消化道未被充分分解就進入腸道，就容易被細菌過度發酵，進而產生大量氣體形成脹氣。

另外，同時也發現朱小姐的腐敗性及有益的短鏈脂肪酸（SCFA）數值皆異常高，代表糞便裡殘留許多未被分解的東西，腸道內可能有「不正常的發酵狀態」，推論是小腸菌叢過度增生（SIBO），讓腸道消化與吸收功能都被干擾。

顏佐樺說，經綜合評估後，以上兩個問題都解釋了為什麼朱小姐在補充一般益生菌或大量攝取蔬菜後，症狀反而越明顯，因為在消化能力不足、菌相失衡的情況下，這些原本被認為健康的做法，反而加重了腸道負擔。

在治療上，由於胰臟消化酵素分泌不足，因此第一步以酵素提供消化支持，協助食物被有效分解，減少未消化殘渣進入腸道發酵引起脹氣，再進一步進行腸道菌相的重整，另針對腸道需求開立特殊益生菌、促腸道蠕動及修復的營養處方，而營養師則同步協助飲食調整，從日常飲食中找出易脹的食物。

顏佐樺直言，朱小姐過去深信「健康飲食一定有幫助」，卻沒意識到，若身體的消化與吸收基礎沒有準備好，再多的膳食纖維或益生菌，不只難以改善問題，反而可能加重腹脹與不適，在經過治療調整後，在第一、第二週就感受到腹脹減輕，排便也逐漸順暢。