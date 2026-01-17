沐浴乳「加水搖一搖」恐越洗越髒！無毒教母：是大忌

▲沐浴乳、洗碗精等洗劑，快用完時千萬別加水繼續用。（示意圖／截自蔡逸姍醫師粉專）

勤儉是美德，不少人為了不想浪費，當沐浴乳、洗髮精快用完時，習慣「加水進去搖一搖」繼續洗，自認省錢超划算。不過，無毒教母譚敦慈急勸「這個是大忌」，強調此舉恐導致細菌大量滋生；皮膚科醫師蔡逸姍也曾示警，自來水並非無菌，稀釋後防腐劑濃度降低，恐讓整瓶洗劑腐壞變質。

林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈在《祝你健康》節目中指出，很多人習慣在沐浴乳剩下一點點時加水搖勻再使用，或者買補充包時，見瓶底還剩一點就直接倒進去，「這個是大忌哦！不要這樣節儉。」她透露，衛福部過去曾進行檢驗，發現加水後的洗劑細菌量都非常高。若真的擠不出來，直接丟棄是比較安全的做法。

除了別亂加水，譚敦慈也特別提醒補充包的正確用法。她強調，若要使用補充包，一定要將瓶罐「徹底洗乾淨、晾乾」，甚至可倒一點酒精搖晃消毒、倒掉後，再倒入新的補充液。否則新舊混雜加上水氣，瓶內非常容易長菌。她語重心長地說，「勤儉是美德，但是安全健康應該擺第一位。」

防腐劑稀釋恐變質 醫教「正確分裝」不浪費

針對民眾「加水稀釋」的習慣，皮膚科醫師蔡逸姍也曾在粉專分析，自來水並非完全無菌，若直接加入一大瓶沐浴乳或洗碗精中，恐增加細菌或其他微生物的含菌量，加上產品本身的防腐劑濃度被稀釋、效果變差，更容易導致產品腐壞、洗不乾淨。

如果不甘心瓶底剩一點點浪費了怎麼辦？蔡逸姍建議，只有在「快用完、擠不出來」的當下，可以加水稀釋讓剩餘的量完整流出，並「一次用完」；若比較「搞剛（費工）」一點，也可使用煮過放冷的開水。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳接受《健談》訪問時則建議，若真想省錢稀釋，應採「分裝」方式，將少量洗劑倒入另一個空瓶，再加入煮過放涼的水稀釋，並在短時間內用完，千萬別直接灌入原本的大瓶裝中，以免整瓶變質發臭，反而造成浪費。