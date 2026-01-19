耳念珠菌被稱為「超級真菌」　醫：抗藥性強、酒精殺不死

▲培養出來的耳念珠菌。（圖／醫師提供）

記者邱俊吉／台北報導

耳念珠菌被外媒稱為「超級真菌」，相關感染在國際深受矚目，國內也出現新增個案。專家指出，這類感染多半集中在醫療院所，但因跨國往來持續增加，「台灣不可能永遠沒事」，一旦警覺不足或感染管制鬆動，仍可能出現風險。

台大醫院小兒科特聘教授黃立民表示，由於抗黴菌治療進步，使得耳念珠菌的抗藥性也增強，但其鮮少在一般社區造成問題，高風險族群是免疫力較差、身上常有多條導管的長期住院病人；這類病原容易在醫院內透過醫護人員的手部，經照護或醫療器材的接觸，在病房間造成傳播。

針對耳念珠菌本身的特性，台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任張雅媛說，此黴菌並非「隨處可見」，也不適合在一般環境中繁殖，但可以存活很長時間，數十天都有可能，所以即使尚未引發症狀，也能以帶菌狀態存在，等宿主免疫力下降，或接受洗腎等導管處置時，便伺機造成感染。

張雅媛指出，耳念珠菌不易撲滅，酒精無法奏效，要使用特定濃度的漂白水，或對應等級的消毒用品，才可有效降低污染風險。

對於耳念珠菌的抗藥性，張雅媛則說，部分菌株對最常用抗黴菌藥物具高度抗藥性，若未及早辨識，初期用藥可能無效，導致病程拉長，甚至發展為深層、侵襲性感染，再加上檢驗時可能被誤判為其他念珠菌，更需要醫療人員提高警覺，必要時應送交疾管單位確認，並同步啟動隔離措施。

黃立民提醒，耳念珠菌在台灣雖屬少見，但「在往來國家若成問題，台灣不可能永遠沒事」；面對這類新興抗藥病原，最重要還是回到基本功、落實洗手及感染管制，並減少不必要的抗生素與抗黴菌藥物使用，較能守住醫療防線。