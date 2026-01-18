全民瘋打「瘦瘦針」！醫示警：這6類人禁忌　亂打恐更慘

▲俗稱「瘦瘦針」或「控糖針」的腸泌素（GLP-1 RA）掀起熱潮，藥物減重儼然成為一場另類的「國民運動」。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者游瓊華／台中報導

近年來，俗稱「瘦瘦針」或「控糖針」的腸泌素（GLP-1 RA）掀起熱潮，藥物減重儼然成為一場另類的「國民運動」。不過，衛生福利部臺中醫院家醫科減重門診醫師張祐維警告，這類藥物並非人人適用，包括有嚴重過敏體質者、曾有胰臟炎病史者等，若不慎使用，恐對身體造成嚴重負擔。

醫師張祐維表示，光是年前減重門診的諮詢患者就增加約兩成，顯示民眾對體重管理的迫切需求，雖然腸泌素在控制血糖與體重管理上效果顯著，但有「六類人」被列為禁用或高風險族群，包括：有嚴重過敏體質者、具特定甲狀腺癌病史（如甲狀腺髓樣癌）、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差者、曾有胰臟炎病史者以及嚴重糖尿病合併視網膜病變患者。

▲診中就有一名38歲的科技業男子，一周吃三次炸雞、啤酒與可樂紓壓，身高172公分的他，體重在兩年內飆升至86公斤。（圖／記者游瓊華攝）



科技男「炸雞配可樂」胖出病 8個月逆襲變身六塊肌猛男

張祐維提到，門診中就有一名38歲的科技業男子，因工作壓力大，一周吃三次炸雞、啤酒與可樂紓壓，身高172公分的他，體重在兩年內飆升至86公斤。肥胖不僅讓他出現三高問題，更引發「重度睡眠呼吸中止症」，睡眠中每小時呼吸中止次數高達67次，必須配戴正壓呼吸器才能入睡。

在太太陪同下，該男子去年農曆年前求助臺中醫院減重特診。張祐維醫師為其開立減重藥物，並配合跑步運動與飲食調整。經過8個月的努力，他成功甩掉18公斤，體重降至68公斤，三高指標恢復正常，睡眠呼吸中止症也降為輕度（每小時13次），甚至練出令人稱羨的「六塊肌」，開心迎接健康新年。

醫警示：減重藥非美容品 當心「報復性復胖」

不過，張祐維也提醒，許多人對「瘦」的標準有誤解，若單靠藥物抑制食慾，會導致熱量攝取嚴重不足，此時身體會先燃燒肌肉而非脂肪，長期下來容易造成「肌少症」與「骨質疏鬆」，變成體脂肪極高的「泡芙人」。

此外，若停藥後未維持良好習慣，極易出現「報復性復胖」。醫師建議，正在接受減重治療的患者應謹守「三要原則」：要適度補充蛋白質、要補充關鍵營養素、要搭配重力訓練，才能有效維持肌肉量，瘦得健康。

臺中醫院營養科主任盧靜詩也針對年節聚餐給出建議，用餐順序應調整為：「先喝清湯、再吃蔬菜、接著吃魚肉，最後才吃年糕、蘿蔔糕或米飯等澱粉類」。透過調整進食順序，避免攝取過多高熱量食物，讓民眾在享受年節美食的同時，也能維持窈窕身材。