精製糖與非精製糖的差別為何？

▲我們吃的麵包都含有精製糖，精製糖指的是非食物本身的天然糖分，而是以加工方式精製過的加工糖。（圖／達志影像／示意圖）

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日常我們吃的糖果、烘焙類食品 (麵包、吐司、糕點)、果汁和各種含糖飲料、冰淇淋等等，都含有精製糖。精製糖 (refined sugar) 指的是非食物本身的天然糖分，而是以加工方式精製過的加工糖，因精製條件或程度不同分為冰糖、白砂糖、黃砂糖、黑糖、紅糖、高果糖玉米糖漿等。

▲白糖及冰糖甜度稍低，適合用於咖啡或茶；黃砂糖常用於一般烹煮食物，例如滷味、滷肉調味；黑糖具特殊風味，適合烹調甜點時使用。（圖／灃食教育基金會提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

純度高的白糖及冰糖甜度稍低，適合用於咖啡或茶；黃砂糖常用於一般烹煮食物，例如滷味、滷肉調味；黑糖具特殊風味，適合烹調甜點時使用。黑糖因為是較粗製的蔗糖，其維生素以及礦物質含量較多，營養價值比白糖及砂糖好一些。唯在日常料理中糖也是不可或缺的調味料，但我們可以用其他天然食材來取代，例如：蜂蜜、楓糖、木糖醇、椰子糖或椰棗糖等。

▲我國衛福部國民健康署建議，精製糖建議攝取上限為10%以內，每日精製糖攝取量最好能控制在50克以內。（圖／取自免費圖庫pixabay）

臺北醫學大學營養學院陳俊榮副院長分析，醣類又稱碳水化合物，由碳、氫、氧3種元素所組成。依照化學構造可以分成4大類：單糖、雙糖、寡糖、多醣。「醣」類是人體重要的營養素，因為醣類能迅速補充人體所需的熱量，維持身體機能運作。



我國衛福部國民健康署建議，「精製糖建議攝取上限為10%以內，例如：總攝取熱量若為2000大卡，精製糖攝取量就不宜超過200大卡，每日精製糖攝取量最好能控制在50克以內。」最佳的情況，是每日不超過25克，相當於一瓶250毫升的碳酸飲料所含有的精製糖。建議消費者在購買食品與飲料時，多注意營養標示，避免攝取過多的精製糖。

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