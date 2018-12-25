如何挑選適合的調節血脂產品

▲目前常用作調降血脂的來源包括魚油、紅麴，以及燕麥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文、圖／灃食教育基金會

挑選調節血脂的產品時，首先可以注意是否通過健康食品認證，因為通過健康食品認證的產品皆需要經過實驗證明功效，因此選擇經認證的產品可以更有保障。除此之外，了解產品中調降血脂的功效成分也很重要，目前常用作調降血脂的功效成分有：魚油中的w-3脂肪酸、紅麴中的Monacolin K及燕麥中的β-聚葡萄醣、膳食纖維等。不同的成分，也有不同的注意事項。

▲魚油具有抗凝血的效果；紅麴中的Monacolin K則與降血脂藥的化學結構相似。（圖／灃食教育基金會授權提供，未經同意禁止轉載。）

含w-3脂肪酸的魚油類產品

因為魚油具有抗凝血的效果，若有安排手術，建議在手術前遵照醫師的指示，停止服用，避免影響身體的凝血功能，延長術後的恢復時間。

添加紅麴的產品

紅麴中的Monacolin K與降血脂藥的化學結構相似，若有在服用降血脂的藥物，又同時服用含紅麴的保健品，容易影響藥效，因此若有在服用降血脂藥物的朋友，想選用保健品時，請先向醫師或藥師做詢問，避免藥物與保健品的交互作用帶來負面影響。

▲燕麥含有豐富的膳食纖維，膳食纖維可以協助血脂的調節，對腸道代謝也有幫助。（圖／取自免費圖庫pixabay）

燕麥

燕麥含有豐富的膳食纖維，膳食纖維可以協助血脂的調節，對腸道代謝也有幫助，但膳食纖維需要搭配充足的水分，若沒有補充足夠的水分，容易產生因高纖造成便秘的情況，因此若選擇燕麥片來調節血脂，就需要特別注意每日的飲水量，盡量達到2000毫升以上。

因此挑選調節血脂產品時，請事先確認所選擇的功效成分並留心注意事項，才能使保健品發揮功效，幫助維持健康！

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