盛行率僅0.14%！婦2月內2度意識不清送醫　確診靜動脈畸形

▲經動脈導管攝影顯示患者「阿娟」有顱內動靜脈畸形，紅色箭頭為動脈，直接連接到靜脈（藍色箭頭），交界處產生動靜脈畸形血管巢（Nidus，紫色圈圈），此處容易出血。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

45歲婦女阿娟(化名)今年5月間因意識混亂及嘔吐就醫，上個月又因意識不清、左側肢體無力被送至急診，透過電腦斷層檢查出腦溢血；醫師警覺其異狀而安排進一步檢查，確診為少見的「顱內動靜脈畸形（arteriovenous malformation, AVM），目前積極安排治療中。

三軍總醫院神經外科陳奕安醫師現支援衛福部南投醫院，他表示身體的血液循環一般會由動脈經微血管、再回到靜脈，而「顱內動靜脈畸形」多因先天異常之故或遺傳性疾病，造成腦部動脈直接連接到靜脈、未經微血管，可能會造成腦溢血、肢體無力、癲癇等問題，盛行率僅約0.14%。

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陳奕安指出，最常見的腦溢血原因是高血壓控制不佳，但若病患年紀較輕或出血位置非常見高血壓性腦出血的位置，就需懷疑是否有其他原因造成出血；如動靜脈畸形平時不會有明顯症狀，大部分是腦溢血或發生癲癇時檢查出來，也有部分是健檢時意外發現，而阿娟此次腦出血部位並非常見出血位置，故安排核磁共振檢查，並透過經動脈導管血管攝影才確診。

陳奕安表示，一旦確診顱內動靜脈畸形，都應接受後續治療，以避免嚴重的併發症；目前治療方式分為「外科切除手術」、「立體定位放射線手術（電腦刀或伽馬刀）」和「血管栓塞術」，神經外科醫師會根據病灶大小、位置、靜脈引流路徑及病人整體狀況決定如何治療。

院方提醒民眾，若有劇烈頭痛、肢體無力或癲癇症狀，應儘速尋求醫療協助，若經診斷是動靜脈畸形，神經外科醫師會依上述準則安排最適合的治療。