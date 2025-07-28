2族群易有狐臭　醫：吃太多肉類、乳製品可能加重體味

▲醫師指出，狐臭主要源於腋下的頂漿腺（大汗腺）。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

40多歲的上班族陳先生長年飽受腋下異味困擾，每逢夏季，白襯衫腋下總出現明顯黃漬，並伴隨刺鼻氣味，多年仰賴市售止汗劑與體香膏勉強遮掩。醫師指出，俗稱「狐臭」的腋臭症，主要源於腋下的頂漿腺（大汗腺），「遺傳」是主要影響因素之一，另「濕耳垢者」也屬高風險族群。

台北市立萬芳醫院皮膚科醫師沈孟暵指出，俗稱「狐臭」的腋臭症，主要源於腋下的頂漿腺（大汗腺），當這類汗腺分泌的汗液與皮膚表層細菌作用分解後，便會產生特殊異味，台灣約有10%的人口受狐臭困擾，多數在青春期後症狀開始明顯，遺傳則是主要影響因素之一，若雙親皆有狐臭，子女發生機率高達60%至80%，此外，臨床發現濕耳垢者也是常見的觀察指標。

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除了遺傳，飲食與生活習慣也會影響狐臭的嚴重程度。沈孟暵指出，攝取過多肉類、乳製品、辛辣食物等，都可能加重體味。他也特別提到，有些病人曾誤以為「擦酒精」可以去除狐臭，結果反而刺激皮膚，導致紅腫、刺痛甚至毛囊發炎，但酒精只能暫時減少皮膚表面細菌，無法抑制頂漿腺分泌，長期使用反而會破壞皮膚屏障，增加感染風險。

目前腋臭的治療方式相當多元，對於輕微症狀，外用止汗劑是最常見的選擇，能短暫抑制出汗，但要發揮最佳效果，使用方式十分關鍵，例如含鋁鹽的止汗劑，建議在洗澡後使用，並確保8小時內不要碰水，才能讓成分充分作用。

若期望中長期效果，可選擇肉毒桿菌素注射，透過抑制腺體的神經傳導來減少排汗，希望長期或永久改善狐臭困擾的患者，則可考慮手術治療，另近年也有微創治療可供選擇。

沈孟暵提醒，無論選擇哪種治療方式，日常仍應維持良好的清潔與生活習慣，腋下保持乾爽、勤換衣物並適度調整飲食結構，才能達到最佳控制效果，若長期受到狐臭困擾，建議及早諮詢皮膚專科醫師，評估適合自己的治療方案。