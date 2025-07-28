「不吃早餐、斷食」恐致膽結石　出現6症狀快就醫

▲台灣約每10位成年人中，就有1人身上有膽結石。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據統計，台灣約每10位成年人中，就有1人身上有膽結石，由於平時沒有明顯不適，多數人往往都是在健檢或腹部超音波檢查時才意外發現。醫師提醒，「不吃早餐、想斷食減肥」都可能讓膽結石找上門，若有「持續性腹痛、吃油膩食物後明顯不適、噁心、嘔吐、黃疸或發燒」等，要盡快就醫。

膽結石雖然是常見的消化道疾病，很多人終其一生都沒有症狀，但一旦發作，卻可能引發腹痛、黃疸，甚至導致胰臟發炎。消化內科醫師楊建華指出，膽結石的成因其實和「膽汁流動不良」有關，膽汁分泌原本是幫助消化油脂的，如果長時間不進食，尤其沒有攝取油脂，膽囊就可能不收縮或收縮減少，就如同膽汁一直「存放」在膽囊裡，久而久之就容易變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至是結石。

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楊建華進一步提到，門診很多人詢問「不吃早餐真的會導致膽結石嗎？」這其實有根據，這是因為長時間空腹，膽汁滯留在膽囊內，時間一久就容易濃縮、沉積，的確可能會提高結石風險，國際研究也證實，空腹超過12小時的人，膽結石風險高出30%，臨床上也遇過不少人，只是因為健康檢查而需空腹時間較久，膽囊內膽汁開始變得濃稠，產生膽泥現象。

此外，雖然間歇性斷食、168飲食在現代很流行，但其實有些人不適合，尤其曾經有「膽泥、膽沙、膽結石家族史」的人，千萬不要採取極端飲食模式，避免讓膽汁長時間處於「靜止狀態」，而導致膽結石風險增加。

除了空腹時間較長，某些族群也特別容易形成膽結石，包括「40歲以上、女性（尤其懷孕或荷爾蒙變化時）、有家族病史、肥胖、快速減重族群，還有糖尿病、肝病或長期使用荷爾蒙藥物」。

楊建華說，這些族群的共通點，是膽囊收縮功能較差或膽汁成分容易不平衡，讓膽汁更容易滯留，形成結石的風險也隨之提高，因此建議這些族群平時就應提高警覺、定期檢查，若有持續性腹痛、吃油膩食物後明顯不適、噁心、嘔吐、黃疸或發燒等症狀，就應該積極就醫，讓專業醫師評估是否需要進一步手術治療。