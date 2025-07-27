「帶狀疱疹」會傳染　醫：2時間點傳染力最強

▲俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹近年病例逐漸上升。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹近年病例逐漸上升，醫師指出，高齡者與免疫力較差者是帶狀疱疹的高危險群，帶狀疱疹會透過飛沫、體液等途徑傳染，「發病前2～3天」到「水泡結痂前」的期間傳染力較強，若家中有未得過水痘或未接種過水痘疫苗的嬰兒或孕婦，應避免與患者接觸。

台北市立聯合醫院陽明院區皮膚科主任許智恭指出，帶狀疱疹與水痘由同一種病毒引起，潛伏於體內多年，當免疫力下降時便可能復發，後續神經痛可能造成長期困擾，且帶狀疱疹發病率高，約三分之一的人終其一生會罹患，近年在「中高齡族群」中發病率明顯攀升。

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根據統計，60歲者的發生率約為每千人6至8人，而80歲則達每千人8至12人。許智恭表示，高齡者與免疫力較差者是帶狀疱疹的高危險群，除了急性期不適外，更令人頭痛的是帶狀疱疹後神經痛，可能持續數月甚至數年，對生活品質造成重大影響，目前抗病毒藥物可控制急性皮疹發展，但對神經痛的預防效果有限，且現行止痛藥物對緩解效果也不理想。

接種疫苗是目前預防帶狀疱疹最有效的方法。許智恭說，目前市面上有兩種帶狀疱疹疫苗可供施打，包括活性減毒疫苗與新上市的非活性重組疫苗，即使曾罹患帶狀疱疹者，仍建議日後接種疫苗，以防止再次復發，不過不需在急性發病時立即接種，建議等病情穩定後再評估施打時機。