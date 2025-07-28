知名伴手禮出包！「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

▲北市衛生局抽驗福源花生醬，檢出黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局今公布食品中真菌毒素抽驗專案計畫，共計抽驗30件產品，檢驗結果3件花生製品不符規定，其中有一件為新竹知名伴手禮「新竹福源顆粒花生醬」，檢出黃麴毒素超標。

台北市衛生局衛生稽查科科長李慧芝指出，此計畫抽驗花生製品、雜糧類、香辛料和果乾類等容易受黴菌污染的食品共計30件，包含20件花生製品(花生糖、花生仁、花生粉、花生醬等)、6件雜糧類（蓮子、薏仁、藜麥等)、2件果乾類、2件辛香料，檢驗產品中黃麴毒素（B1、B2、G1及G2），其中2件花生粉、1件花生醬檢出黃麴毒素超標。

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不合格產品包括家樂福台北濟南分公司（家福股份有限公司）販售的「新竹福源顆粒花生醬」，檢出黃麴毒素B1：4.3 μg/kg（標準：2 μg/kg）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.0 μg/kg（標準：4 μg/kg），來源廠商為新竹市福源食品有限公司。

另日晟雜糧行的「花生粉」檢出黃麴毒素B1：4.6 μg/kg、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.6 μg/kg，來源廠商為新北市士平企業有限公司；豐盛潤餅的「一級花生粉」則檢出黃麴毒素B1：11.8 μg/kg、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：13.7 μg/kg，來源廠商為新北市元發商行（南北雜糧）。

李慧芝表示，上述不符規定產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局處辦，針對檢驗不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量之產品，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。