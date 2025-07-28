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豪雨狂炸中南部　羅一鈞示警「類鼻疽」疫情恐超越去年

▲▼疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞。（資料照／疾管署提供）

記者趙于婷／台北報導

近期致災性大雨造成多處淹水，疾管署副署長羅一鈞指出，類鼻疽致死近2成，先前丹娜絲颱風剛引發一波本土類鼻疽疫情，如果這一波豪大雨再造成災損，類鼻疽疫情可能超越去年，會變成疫情最慘重的一年。

疾管署統計，過去颱風後最大類鼻疽疫情為去年凱米颱風後，1個月增加類鼻疽69例，其中13例死亡，丹娜絲颱風後第一周增6例，尚未超過去年7月底凱米颱風後第一周新增11例紀錄，推估影響不像凱米那麼大，但還是可能會有新增病例住院、死亡，提醒民眾注意，有慢性病個案要盡快診治。

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羅一鈞分析，今年類鼻疽到目前累計27例，其中2例死亡，為歷年同期新高，以65歲以上（18例）和50至64歲（7例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市（22例）為多，其次為台中市（4例）、屏東縣（1例），主要是去年到下半年接連有4個颱風襲台有關，潛伏期較長的病例在今年初才陸續發病。

羅一鈞也特別提到，去年7月凱米颱風襲後一個月，有發生一大波類鼻疽疫情，當時一口氣增加69例類鼻疽，其中13例死亡，而目前本土類鼻疽確定病例數已創下歷年新高。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。

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關鍵字： 類鼻疽 豪雨 颱風

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