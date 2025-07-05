台灣緊急心導管治療重要推手　黃瑞仁用拓荒者精神翻轉逆境

▲輔大醫院院長黃瑞仁暢談多年行醫、行政管理的心得與體悟。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者邱俊吉／台北報導

國際知名的心臟內科專家黃瑞仁醫師，在接掌輔大醫院滿2年前夕回首來時路，笑說，他一直都喜歡挑戰，骨子裡有股拓荒者精神，不論是當年將緊急心導管治療觀念帶回台灣，或推動台大雲林分院脫胎換骨，或如今率領輔大醫院升級醫療，雖都有辛苦難處，但他始終相信耕耘過後，嚐到的果實將會更為豐碩、甜美。

急性心肌梗塞多年來均為國人重大死因，但台灣過去對於該如何提高搶救效率並無定論。黃瑞仁當年在台大醫院積極引進日本經驗，推動建立一套緊急心導管治療標準流程，並陸續被其他醫院沿用，方使如今相關死亡率較早年大降約5成。

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▲黃瑞仁是台灣建立緊急心導管治療SOP的重要推手。

在院長辦公室談往事與展望，最讓黃瑞仁心心念念難忘的回憶，仍是那段「打通」台灣心肌梗塞搶救大道的過程。他表示，早在1990年代，國際間對於處理急性心肌梗塞該用靜脈血栓溶解劑，或該採直接導管介入治療，並沒有共識。

在當時，有醫師認為發作當下，心臟狀況不穩，打顯影劑、做心導管會導致心律不整，另一派則質疑溶栓約1%至2%會發生嚴重腦出血，風險偏高，而黃瑞仁自己亦曾見過多起嚴重併發症，也為此深感無力、惋惜。

為提升心臟支架技術，黃瑞仁於1995年赴日本北九州市小倉紀念病院研修，期間觀察到當地醫療團隊於深夜進行緊急心導管治療，發現不論是風險或難度，皆低於當時國際間的普遍認知，「沒有手忙腳亂，也不必電擊，而且患者很快復原」，於是他返台後不久，便與時任台大醫院內科部主任李源德討論是否該建立類似作業模式。

黃瑞仁指出，當時在定案前出現插曲，一名同事的親戚住院，期間突然發生心肌梗塞，而且狀況危急，於是他當機立斷、將人送入心導管室，而該患者進去時雖全身是汗、血壓極低，但當心導管將血管阻塞打通，血壓沒多久便恢復平穩。他說，由於同仁親眼見證此治療的效果顯著，也使接下來的討論進度非常快，不久便催生出台大第一支緊急心導管團隊。

談到最初運作，黃瑞仁說，一開始完全憑藉醫療人員的熱忱，由資深主治醫師帶領年輕主治醫師輪班，一步步打造起完善制度，並透過每月至少15例緊急心導管個案的經驗累積，逐漸奠定台大醫院引領全台普及相關技術的基礎。

據統計，經過緊急心導管技術的推廣，國內心肌梗塞病人的死亡率從過去的10至15%，近年已降至6至8%，且目前全台多數醫院均已建立完善的「Door to Wire」急救標準，從患者抵達醫院急診到導絲通過阻塞血管的時間，都能控制在90分鐘內，使患者存活大幅提升，黃瑞仁無疑是幕後重要功臣。

在台大雲林分院服務時，黃瑞仁最初面對當地堪稱「醫療沙漠」的匱乏環境，再次展現救人如救火的積極度，除儘速建置心臟血管醫學中心，並完成雲林首例心導管治療，更與團隊在12年期間創下常規心導管檢查、治療零死亡率的成果，進而墊高整個雲林醫療網的品質，使在地人就醫更方便、更有信心。

▲當挑戰來臨，黃瑞仁總是用樂觀態度正向面對。

而黃瑞仁來到輔大醫院後，再次將救火隊角色發揮極致。他透露，不少醫院近年均苦於護理人力流失，輔大醫院急診也曾遇上危機，「去年急診護理師出現離職潮，原本有29人，一度只剩14人」，為此他火速和各主管推出多項補救策略，除加速改善職場氣氛，並推出「超負荷獎金」應變制度，經過一番苦心，日前已將急診護理團隊員額擴充到32人，也穩住醫院救急、救重的基本能力。

黃瑞仁表示，不論走到哪個處境，他都希望把事情做好，接下來將和團隊戮力提升智慧醫療、精準醫療，並持續培育人才，目標打造輔大大學城，同時推動輔大醫院成為世界一流的天主教大學醫院，協助更多患者體會醫療帶來的溫暖和希望。