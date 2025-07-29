研究證實「孩子早睡」有助爸媽不失眠　名醫教4招讓兒速速躺平

▲小孩若能早點睡，爸媽會比較放鬆，也比較不容易失眠。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

小朋友晚上早點睡，可以維護爸媽健康。兒科醫師吳昌騰在臉書分享一項關於兒童睡眠的研究，指兒童的作息會直接影響父母的睡眠品質，若孩子能早睡，1年後父母出現睡眠障礙的風險相對降低。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」寫道，睡眠品質對兒童的影響深遠，睡得好不只有利於長高，對於認知學習、代謝調節、社交能力等都有助益，睡不好、睡不夠則不僅情緒變差，也容易導致攻擊行為、注意力缺陷及親子衝突。

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值得注意的是，某些孩子有「夜型傾向」，即習慣晚睡晚起，精神狀況集中在傍晚後，所以在學校早課往往表現不佳，長期下來恐引發青少年肥胖、兒童憂鬱等問題。

吳昌騰強調，這類夜間型作息會造成「社交時差」，因為小孩必須在生理時鐘尚未準備好的情況下起床，對於生活節奏適應較差，惡性循環下更難提早入睡。

這樣的作息不只影響孩子，也牽連父母。有研究發現，兒童作息傾向對父母的睡眠品質有顯著影響，而相較於夜型傾向的小孩，「早型傾向」的孩子能降低父母在1年後的睡眠問題風險，中型傾向的兒童也能降低母親發生睡眠問題的機率。

吳昌騰寫道，若孩子能提前入睡，每晚可增加47分鐘的睡眠時間，對於協助早睡方法，他建議：

●固定就寢與起床時間。即使是假日，時間差也不要超過1.5小時。

●睡前1小時關閉電子設備。減少藍光干擾，促進褪黑激素分泌。

●營造安靜、舒適的睡眠環境。

●睡前不要劇烈運動：避免神經系統過度興奮導致入睡困難。

吳昌騰提醒，許多家長重視營養、才藝與課業，卻忘了睡眠才是兒童健康的起點，唯有穩定、高品質的睡眠，成長才能有良好根基。