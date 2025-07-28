「B肝疫苗斷層世代」當心　4大迷思害肝癌風險增

▲肝臟是沉默器官，等到有症狀再治療，往往已經太遲。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

全台灣約有170萬名B肝帶原者，其中許多為疫苗政策實施前出生，卻因無症狀、不了解病程，未接受追蹤或治療者。醫師指出，國人慢性肝病、肝硬化及肝癌的主因就是B、C肝炎最多，其中有70%是B肝、20%是C肝，但根據調查發現，40歲以上到B肝疫苗斷層世代，對B肝防治有4大認知迷思。

台灣在1986年正式成為全球第一個全面施打B肝疫苗的新生兒國家，成功大幅降低兒童B型肝炎感染與肝癌發生率。根據國健署資料，B肝疫苗政策實施後，新生兒帶原率從原本的10%下降至1%以下，嬰幼兒肝癌發生率也同步下降超過8成，但在1986年以前出生，亦即40歲以上的國人，B肝帶原率推估仍有一成左右。

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台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙指出，B肝帶原者許多為疫苗政策實施前出生，卻因無症狀、不了解病程，未接受追蹤或治療者，依據衛福部統計，每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，肇因主要為70%B型肝炎及20%C型肝炎。

B型肝炎帶原者如持續有肝炎的發作，有15%～20%會有肝硬化的風險，而肝硬化者每年約有5%變成肝癌，誤入肝病三部曲。

張家崙進一步提到，針對40歲以上，B肝疫苗斷層世代族群進行認知與行為調查發現4大認知迷思，包括「錯誤傳染迷思普遍」，近5成民眾不清楚B肝主要感染途徑，40%誤以為吃飯、講話會傳染，讓民眾在預防走錯方向，也易讓病友背上不必要的污名。

第二是「知道卻不追蹤」，雖然有94%的40歲以上民眾知道自己是否為B肝帶原者，而帶原者認知模糊，1/3未每年追蹤，恐發展成肝癌的風險大增；第三是「沒有症狀就不管它」，有3成3的帶原者以為沒症狀就沒事，不清楚B肝是需要長期追蹤或服藥控制；第四則是「藥吃一半就停」，近4成曾用藥病人自行停藥，3成因「指數正常」誤判停藥時機。

張家崙提醒，錯誤觀念是台灣肝癌高發的元兇之一，指數正常不等於沒事，藥不能自己停，沉默的病毒才是最危險的，肝炎防治的關鍵不只在於政策與醫療資源，更仰賴民眾正確認知與主動追蹤。

國健署署長吳昭軍也呼籲，政府提供「終身一次免費BC肝炎篩檢」，並自8月1日起將篩檢年齡下修至1986年以前出生者，盼能早期發現、早期治療，防堵肝癌上身。