護理師從80公斤瘦身到55公斤　還練到參加健美比基尼比賽

▲護理師古庭瑜不僅成功瘦身，還練出健美體態，自信站上舞台。（圖／中醫大新竹附醫提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

26歲的古庭瑜是中國醫藥大學新竹附設醫院的手術護理師，原本因工作壓力大，且作息不規律，一度胖到80公斤，但靠著重訓與自律，成功瘦身至55公斤，不僅找回健康，曾在一年半內4度參加健美比基尼比賽，工作也比較不容易疲勞、受傷，整個人更有自信。

古庭瑜表示，她從19歲開始接觸健身，原本只是想減重，沒想到從此愛上重量訓練，這對於她從事護理手術房工作非常有幫助，因為一台刀至少得站2小時以上，搬運病人也需全身出力，而重訓培養出來的核心肌群與正確姿勢，使她更能承受高壓、高強度的臨床工作，大幅降低腰痠背痛與受傷風險。

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對於參賽，古庭瑜說，她從2022年開始參賽，一年半內挑戰4場比賽，從初登場不到一分鐘被請下台，到今年6月獲得第5名，成績一直進步，讓她很有成就感。

▲古庭瑜認為重訓不僅讓她重拾自信，對於做好護理工作也更有把握。

古庭瑜指出，比賽評分標準強調健康體態、肌肉線條與整體舞台表現，她也將備賽訓練視為日常，每天重訓2小時，活動量至少1萬步，假日進行有氧與騎車，飲食則嚴格自我管理，固定攝取雞胸肉、白飯、蔬菜和乳清蛋白，完全戒掉甜食及炸物，外食還會自備迷你電子秤。

身高163公分的古庭瑜，體重長期維持在55公斤，她笑說，她曾是對穿搭沒自信的女孩，如今不僅能自在穿上無袖服裝，也影響父母、姊姊與同事加入健身行列，能夠和大家一起變好，讓她很開心。

古庭瑜坦言，備賽過程常得婉拒聚會，甚至感到枯燥，但運動讓她學會自律、提升專注，也在忙碌的醫療工作外，找到紓壓的出口與人生另一個舞台，接下來仍會持續自我要求，邁向下一次挑戰。