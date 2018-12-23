失智症是疾病or老化？中醫曝「預防關鍵」：吃地中海型飲食

點評: 失智症並不是老了才會出現的問題，這是一種疾病><

▲「失智症」並非正常老化的現象，而是一種疾病。（圖／達志／示意圖）



文／杏儒中醫診所院長蔡易昌

這幾年好像退化的很快，結果被診斷是失智症！

「蔡醫師！這是我爸爸…」一位企業家樣貌的中年男子，帶著他年邁的父親來看病，停了一下又說「他這幾年好像退化的很快，記性越來越差，有一次自己出門之後忘了怎麼回家，是剛好被認識的管區警察看見帶回來…把大家都嚇死了！到大醫院檢查，被診斷是失智症。」

別以為是正常老化，而忽略了就醫的重要性！

失智症（Dementia）是一種疾病，不是正常的老化，很多家屬都以為患者是老番癲、老頑固，以為人老了都是這樣，因而忽略了就醫的重要性，但是事實上他就是生病了。根據統計，2017年全球失智症人口近5千萬人，平均每3秒就有一人罹患失智症。

在台灣，65歲以上的老人每12人即有1位失智者，而80歲以上的老人則每5人即有1位失智者，對於已經到來的高齡化社會，是個十分嚴重的問題。

▲失智症對於高齡化社會來說，是一個相當嚴重的問題。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



什麼是失智症？

在失智症的分類上，大致分為兩類：退化性失智症、血管性失智症。其中最常見的就是 阿茲海默症 ，它是歸屬於退化性失智症，是一種神經退化性疾病，腦部神經細胞會受到破壞，主要是侵犯海馬迴為主。美國前總統雷根就是罹患此症。

失智症是一群症狀的症候群，它的症狀不單純只有記憶力的減退，還會影響到其他認知功能，包括有語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時可能出現干擾行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，這些症狀的嚴重程度足以影響其人際關係與工作能力。

▲除了影響認知功能之外，嚴重還會影響人際關係與工作能力。



西醫如何治療？

在西醫治療方面，常用於失智症的藥物並沒有辦法阻止或恢復已經受損的大腦細胞，但是可以改善症狀或延緩疾病的進行。常用的藥物主要有膽鹼酶抑制劑及NMDA受體拮抗劑，希望能減緩患者心智功能退化的速度，另外，其他藥物包括抗精神病藥物、抗憂鬱劑等，用於改善患者的精神行為症狀。

中醫治療依照體質調理改善

中醫方面，失智症相關的描述，散見於「癡呆」、「呆病」、「健忘」、「善忘」、「文痴」等證的描述當中。最早在《黃帝內經．靈樞．大惑論》中有提到：「人之善忘者，何氣使然？岐伯曰：上氣不足，下氣有餘，腸胃實而心肺虛，虛則營衛留下，久之不以時上，故善忘也。」經過長期的累積，對於失智症也歸納出幾個重要的病因病機，像是：髓海不足、脾腎虧虛、氣滯血瘀、痰濁阻竅等等。

所以，中醫治療上除了會按照每個人的體質偏失加以調理之外，也會參酌常見的這幾個病因病機，加入重點用藥來調整，搭配生活各方面的改善，像是除了要 戒菸、多動腦、多運動、採用地中海型飲食（多吃蔬果堅果、魚、橄欖油，少吃飽和性脂肪），也要維持健康體重，過重或過瘦都會提高失智症的機率 ，另外，如果有高血壓、糖尿病、高血脂、心臟血管疾病則要積極治療，就可以到良好的效果！

▲失智症除了用藥之外，也應該要配合運動，多吃堅果、橄欖油。

本文經「杏儒中醫」同意授權提供，原文在此