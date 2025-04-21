痛風48小時突襲「像飛鏢刺入關節」　醫教2招預防：不能忍忍就過

▲痛風通常會突襲大腳趾，也可能波及到踝關節、膝關節。（示意圖／123RF）



生活中心／綜合報導

隨生活型態改變，痛風這種「代謝病」出現年輕化趨勢。痛風最容易影響大腳趾，但也可能波及踝、膝等關節，通常會出現紅腫熱痛等症狀，並在48小時內達到頂峰。醫師提醒，患者要以科學方法預防和治療痛風，呼籲注意「管住嘴、邁開腿」，透過飲食控制與增加運動，防範「隱形尿酸刺客」對健康的威脅。

根據新華社報導，北京友誼醫院風濕內科主任醫師劉燕鷹指出，痛風的主要原因在於尿酸代謝的失衡，尿酸過多會轉變成尿酸結晶，這些結晶如同「微型飛鏢」般刺入關節，引發劇烈的炎症反應。

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研究顯示，大陸成人高尿酸血症的罹患率約為14%，而痛風的罹患率介於0.86%至2.20%之間，男性的比例高於女性，城市地區高於農村，而沿海地區又高於內陸地區，而痛風的發病率逐年上升且年輕化趨勢日益顯著。

高尿酸血症和痛風的發生與飲食和生活方式密切相關，特別是長期攝取高熱量食物、大量酒精或高果糖飲料，肥胖則是這兩種疾病發生的獨立危險因子。

北京友誼醫院風濕內科醫師劉慧蘭表示，痛風通常會「突襲」大腳趾，但也可能波及到踝關節、膝關節，這些部位通常會出現紅腫、發熱及疼痛的症狀，疼痛在48小時內達到高峰，症狀持續數天至兩周不等。

劉慧蘭提到，在症狀緩解期，尿酸仍可能潛伏於體內，默默累積並形成晶體，「如果不加以控制，這些晶體會反復刺激關節，最終可能形成痛風石，甚至導致關節畸形。更糟的是，尿酸過多還可能損害腎臟，引發腎結石或痛風性腎病。」

痛風絕不能「忍忍就過」。劉燕鷹建議，痛風發作時，首要目標是抗炎和止痛，如患者已確診痛風且尿酸大幅升高，急性期可在醫師指導下謹慎使用降尿酸藥物，但需密切監控以防炎症加重。

若一年內發作超過兩次，或有痛風石、慢性痛風性關節炎或腎損傷的患者，則需透過藥物治療長期控制尿酸。

劉慧蘭也強調，保持良好的生活習慣很重要，平日要確保飲食多樣、攝取足量的蔬菜和奶製品，並充足飲水。在心臟和腎功能正常的情況下，建議每天飲用2000到3000毫升的水，以白開水為優先，也可以選擇檸檬茶、淡茶、無糖咖啡和蘇打水，但應避免濃茶和濃咖啡。另外，減重、規律作息和充足睡眠都有助於維持尿酸的穩定。