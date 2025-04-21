男童「生長激素不足」1年沒長高！治療後抽高20公分

▲醫師提醒，身高停滯往往是身體發出的警訊。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名男童自幼稚園起就明顯比同齡孩童矮小，媽媽嘗試各種方式幫助孩子長高，但上小學後，一整年都沒有明顯長高。就醫檢查後發現是「生長激素分泌不足」，經治療後，最終身高達到178公分，比原本預估高出整整20公分。

台北市立萬芳醫院兒童成長門診主治醫師凌儀芝指出，許多家長會以為孩子只是「晚熟」、「會慢慢長上來」，事實上，身高停滯往往是身體發出的警訊，經檢查後，發現男童身高落在同齡兒童的第3百分位以下。

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凌儀芝說，該名男童若未在生長板閉合前接受治療，預估成年後身高僅為158公分，可能會對自信心、人際互動及未來的職業選擇造成影響，所幸在完整的診斷與治療規劃下，再搭配生活作息與飲食習慣調整，最終身高達到178公分，比原本預估高出整整20公分。

凌儀芝表示，臨床會根據孩子的年齡、身高、體重與青春期發育狀況，安排骨齡X光檢查、抽血檢驗生長激素與甲狀腺功能，並進一步分析遺傳身高與預測成人身高的差距，透過科學化、系統性評估，家長能更清楚掌握孩子的成長狀況，避免僅憑直覺或長輩經驗判斷。

她強調，生長激素分泌不足不單只有影響身高，還可能影響肌肉合成下降，進而影響運動表現，增加骨質疏鬆與骨折風險，甚至因肌肉量長期偏低，引發膽固醇異常，提高心血管疾病的風險。

由於從外觀無法分辨孩子是「晚長」還是需要治療，凌儀芝建議，家長可從兩個面向初步評估，第一是孩子與同性別、同年齡族群相比是否落在第3百分位以下；第二是一年內是否至少長高4公分。

她提醒，許多家長在不了解發育警訊的情況下，誤以為只是「長得慢」，轉而投入大量補品，但實際上孩子長不高的原因，可能與營養過剩、缺乏運動或睡眠品質不佳等因素有關，除了醫療介入外，日常飲食、睡眠與運動也對孩子成長至關重要，長高的關鍵不在於「吃得多」，而是「吃得對、睡得好、動得夠」。