中風最怕再發！醫教按「三風穴」每天3分鐘助氣血通

圖文／常春月刊

資深男星廖峻近日驚傳第三度中風，於4月17日緊急送醫，目前已轉入加護病房。據經紀人表示，廖峻目前病況「有時穩定、有時不穩定」，引發外界對中風反覆發作的關注。其實，中風患者面對的最大風險之一，就是「中風再發」。根據台灣的一項大型研究顯示，傳統針灸治療或許能在這場與時間賽跑的健康戰役中，提供一線希望。

中醫針灸療程輔助 降低中風再發風險

台北市立聯合醫院仁愛院區林舜穀中醫師分享，這篇發表於2015年《Medicine》期刊的研究，分析了超過三萬名首次罹患缺血性中風的患者，透過台灣全民健保資料進行長達10年的追蹤。結果發現，有接受針灸治療的病人，其中風再發風險比未接受針灸者低了約12%（風險比0.88，95%信賴區間0.84–0.91）。

更令人關注的是，若患者在接受藥物治療的同時也進行針灸，其再發風險最低，顯示針灸與西醫治療可能有加成效果。研究中還觀察到，針灸療程次數越多，中風再發風險越低，出現所謂「劑量反應關係」。

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雖然目前尚無隨機對照試驗能完全證實針灸的預防效果，但研究團隊認為，針灸屬於低風險、低成本的輔助療法，值得進一步探索其在中風二次預防中的潛力。

對於像廖峻這樣反覆中風的患者而言，這項研究提供了另一種可考慮的治療方向。面對中風這個沉重的健康威脅，結合中西醫的多元治療，也許能開啟更穩健的康復之路。

預防復發有撇步 「三風穴」天天按

針對中風後恢復期的病患，林舜穀表示，適當刺激特定穴位可望幫助提升身體活動力，促進血液循環，甚至有助於預防中風再發。他也分享三個常用於促進氣血循環與疏通經絡的穴位——風市、風池與風門，並說明其位置與自我按摩拍打方式。

一、風市穴（足少陽膽經）

．位置：風市穴位於大腿外側，當站立自然垂手時，中指指尖所及處即是風市穴。

．功效：風市穴主治下肢痿痺、肢體麻木不仁，對於中風後下肢無力、步態不穩有幫助。

．按摩方式：

1. 坐著或躺下，找到大腿外側風市位置。

2. 用手指或拳頭輕輕敲打，或以手掌根部按壓揉動，每次約3-5分鐘，以局部微熱、痠脹為宜。

3. 每日可進行1-2次，早晚各一次效果最佳。

二、風池穴（足少陽膽經）

．位置：風池穴位於後頸部，枕骨下緣，兩側髮際旁凹陷處，即耳後乳突與頸椎中間的凹陷。

．功效：風池為清頭醒腦、疏風通絡要穴，對改善頭暈、視線模糊、頸肩僵硬、中風後語言不清或吞嚥困難等有幫助。

．按摩方式：

1. 用雙手拇指輕按風池穴，其餘四指固定頭部。

2. 以打圈方式揉按約1-3分鐘，可促進腦部血液循環。

3. 拍打法則可用指節輕敲穴位，每次1-2分鐘，每日進行2次，尤其早晨起床後效果更佳。

三、風門穴（足太陽膀胱經）

．位置：風門穴位於背部，第三胸椎棘突下，旁開1.5寸（約兩指幅），左右各一。

．功效：風門穴有疏風解表、活血通絡的作用，常用於治療感冒、咳嗽，但對於中風後免疫力低下與體表循環不良者也有幫助。

．按摩方式：

1. 可請家人協助，用手指指腹按壓穴位，每邊各按摩1-2分鐘。

2. 亦可使用刮痧板或按摩棒輕推刮，順著脊柱兩側自上而下。

3. 或以掌根輕拍兩側背部，刺激該區氣血流通，促進免疫與自律神經調節。

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