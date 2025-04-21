抗生素恐提高ADHD風險　最新研究曝「2歲前用藥」最高危

▲國內兒少診斷注意力不足過動症（ADHD）的比率居高不下，北醫研究發現成因可能與抗生素使用有關。（圖／玉里醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

台灣的兒童注意力不足過動症（ADHD）病例居高不下，而根據國內最新研究，此趨勢恐與小孩早期抗生素使用有關，且愈早用抗生素，未來發作機率愈高，對此醫師說，這可能是腸道受抗生素影響，而腸道菌相又與腦部發育息息相關所致，故為降低風險，提醒8歲前、特別是不滿2歲兒，使用抗生素務必謹慎。

進行這項研究的台北醫學大學附設醫院兒科部主任張璽說，ADHD病因多元，而國人相關認知雖提高，近年盛行率卻未改善，估計約5%，部分調查甚至高達7%至10%；為探究趨勢成因，研究團隊以台灣健保資料庫為基礎，探討8歲前抗生素使用與ADHD之間的關聯性，共分析2005至2018年、全台約200萬名兒童病例，並依照使用抗生素的年齡，分為2歲前、2至5歲、5至8歲等3組，再分析使用天數等因素對於ADHD診斷的影響。

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研究結果顯示，抗生素使用與ADHD之間有明顯關係，愈早使用、使用時間愈長，確診ADHD的可能性愈高，且前者的影響力可能比後者更大，特別是2歲前使用，即使僅暴露7天，未來確診ADHD機率將與暴露14天者相當，皆超過10%。

張璽表示，此研究發現的成因可能與「腸腦軸」（gut-brain axis）有關。目前已知腸道菌相在生命早期對神經發展具有深遠影響，若在嬰幼兒階段即使用抗生素，恐破壞原有菌叢平衡，進而干擾腦部發育或行為調控，類似假設已在帕金森氏症、阿茲海默症等神經疾病被討論，這項研究則揭示ADHD也可能與此具關聯性。

張璽強調，2歲前並非完全不能給予抗生素，例如中耳炎等細菌感染病例便須考慮使用，但這項研究證實抗生素的使用時機與長度，與日後ADHD的風險升高密切相關，各界應更謹慎評估幼童使用抗生素，2歲前尤其不可不慎。