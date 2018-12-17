前老闆比較好...跳槽後染上「舊愛症候群」對你沒好處

點評: 跟現在的公司好好拼一把吧！大家都在同條船上~

▲許多跳槽或換新團隊的人，浮現出「前老闆、同是比較好」的想法。（圖／CFP）

文／黃珮婷Betty

舊愛還是最美。每次換新工作、新職位，「舊愛」症候群總會不由自主的出現。最近加了新職務，在推進工作時，又開始聽到以下低語：

「之前那個誰誰誰都不是這樣做的呀！」

「以前誰誰誰都給我們很多預算去做，現在沒有錢怎麼推進工作啦！」

「之前誰誰誰超能搞定採購的，都不會有這種麻煩。」

「以前誰誰誰經驗十足，關係很好，一通電話就搞定所有問題了呀。」

我年輕的時候不服氣，總想我才不會比前任做的差呢！於是拚了命的表現，甚至有時候故意做和前任不一樣的決定，走和前任不一樣的方向，就是要證明自己比前任好，和團隊槓上的結果往往事倍功半。但是現在，我反倒輕鬆很多，放寬心去面對這樣的反應。

那天討論年度計畫，相較於過去，我們手上的預算和資源少了很多，方向也有比較大的轉變，「舊愛症候群」立刻蔓延傳染。我先請大家休息倒杯茶，等所有人回來之後，把我的台灣零食和同事們分享。

▲吃一口鳳梨酥，想到前女友會做鳳梨酥，不禁緬懷了起來。（圖／ETtoday資料照）

有個男同事咬了一口鳳梨酥說：「我以前女朋友很會做鳳梨酥，分手以後好久沒吃了喔。」

我咬了口牛肉乾，問他：「你現在女友知道你前女友很會做鳳梨酥嗎？她不准你吃鳳梨酥了喔？」

男同事回答：「我找死喔，當然不知道！我才不會說勒。和現任說前任的好是大忌。」

我笑了笑，說：「那你們很不公平耶，老是在我面前說前任好，我也會傷心呀。」這下子，同事們突然臉紅，支吾了起來。我連忙接：「別擔心，很公平，我也覺得我之前的團隊好強大。」同事們大笑了起來，又開始拿起零食點心吃。

我接著說：「我每次換工作，都會面對這種『舊愛』症候群。有趣的是，在換老闆前，大家總罵得要命，換了之後，反倒想起他種種的好。和團隊工作也一樣，一起工作時，總挑三揀四覺得不夠力，換工作之後，就覺得以前團隊好棒。這一部分是因為習慣，習慣了這樣的工作方式，這樣的工作關係，這樣的工作作息，一旦打亂了規律，總是要重新適應。

你想想看，換個男女朋友，我們也是要重新認識對方：喜歡吃什麼食物、看什麼電影、去哪裡走走？這都需要時間，也需要互相的寬容。另一部分，是新老闆、新同事會帶來不同的觀點，加上市場不停的變化，所以總會有不一樣的作法，但都是希望有更好的效果。

▲換工作就像換男女朋友一樣，放下舊愛的美好，認真與新歡經營未來。（圖／翻攝自pixabay）

這也和換男女朋友一樣，過去的你和現在的你也有改變，年輕的時候熬夜上山看日出很浪漫，吃一大包鹹酥雞配啤酒很過癮；現在這年紀窩在家的沙發上看電視很甜蜜，喝半杯紅酒配起司很舒服，這都不能比較。當然，過去好的作法，我們還是可以留著，但我們盡量不要去比較。

人比人，氣死人。工作已經夠多，事情已經夠雜了，我們就別給自己找麻煩，不要再去想舊愛的美好，認真和新歡把眼前的日子過好才踏實。」大家邊吃邊點頭，這時剛剛那位男同事站起來說：「下次去KTV，誰點〈舊愛還是最美〉我翻臉喔！」一陣哄堂大笑的同時，我想我們的距離又再近了一些。

在職場上的你，請提醒自己：當你覺得前老闆比較好的同時，你現任老闆也覺得他前同事比較好，別再染上「舊愛症候群」，與其互相懷念舊愛，不如向前看，一起和新歡攜手打造更好的未來。

本文摘自《下個十年，你在哪？》／ 黃珮婷Betty（百事集團大中華區客戶和銷售發展資深總監）／時報出版