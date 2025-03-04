驚蟄來了！春季養肝妙招大公開　中醫師撇步輕鬆做

▲驚蟄來了！春季養肝妙招大公開，中醫師、營養師教你「這樣」做 。（資料圖／記者任以芳攝）

記者王威智／ 綜合報導

驚蟄是二十四節氣之一，標誌著春天的正式到來。在這個萬物甦醒的季節，從古至今，都被視為養肝的最佳時機！從中醫角度，因肝與春季的木氣相應，需要順應自然的生發之勢來調節身體的氣血。肝臟作為人體解毒和代謝的主要器官，春季養肝尤為關鍵。《ETtoday新聞雲》彙整多位專家提出了多種方法，從飲食、作息到日常習慣，幫助我們在驚蟄期間養肝護肝，迎接春天的新生。

疏肝解鬱的茶飲與穴位按摩

李思儀中醫師針對驚蟄節氣，推薦自製「玫瑰枸杞菊花茶」：取玫瑰花5朵、枸杞10粒、菊花3克，用500ml熱水沖泡，適合壓力大、常嘆氣者飲用。搭配按摩「太衝穴」（腳背第一、二趾骨縫）與「肝俞穴」（背部第九胸椎旁開兩指寬），每日按壓3分鐘，可緩解胸悶、失眠等肝火旺盛症狀。她提醒，春季養肝要避免過度進補，清淡飲食才能減輕肝臟負擔。

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護肝食物的科學選擇

中山醫學大學營養系教授王進崑在2013 年，透過人體臨床實驗，發表【以五味子芝麻錠改善人體肝功能】的研究報告，強調護肝的關鍵在於抗氧化。他推薦富含「穀胱甘肽」的酪梨、蘆筍，以及Omega-3脂肪酸豐富的鮭魚、亞麻籽油。杏仁、葵花籽中的維生素E可保護肝細胞，而綠茶中的兒茶素能抑制脂肪堆積。他特別警告，含糖飲料中的果糖會直接加重肝臟代謝負擔，應優先選擇原型食物，建議每天攝取3份不同顏色蔬菜，多元營養素協同作用效果最佳。

補血養肝的食材

中醫師周宗翰強調，春季與肝相應，養生應順應陽氣的生發，使精神和氣血如春日般舒展暢達。此時，肝陽漸升，而陰血相對不足，因此建議多食用枸杞和紅棗。枸杞具有養血護肝的功效，而紅棗則能補中益氣，共同促進身體健康。這些食物不僅能夠增強免疫力，還能有效預防春季常見的疾病。

驚蟄忌吃食物

中醫師張凱傑則強調養肝應避免食用過多油膩和刺激性食物，如辣椒、蔥蒜、胡椒等。這些發散性味道在中醫中屬於「金」，過度攝入會對肝臟造成傷害。此外，應盡量避免過甜的食物，因為果糖會增加肝臟的代謝負擔，進一步加重其負擔。因此，清淡的飲食是驚蟄期間養肝的最佳選擇。