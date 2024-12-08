女做電波拉皮麻醉亡！醫美診所今大門深鎖　北市衛生局稽查撲空

▲吳姓主治醫師（羽絨外套者）到派出所製作筆錄。(圖／記者邱中岳攝）

記者趙于婷／台北報導

桃園市1名女子7日下午到台北市中山區一家知名連鎖醫美診所，進行醫美相關療程，結果在麻醉後血氧濃度不穩，送醫搶救不治。台北市衛生局表示，今日上午前往稽查該診所，現場一樓大門深鎖，無法進入，明日會再派員至該診所現場稽查，並連繫診所負責醫師說明相關事項。

根據警方調查，49歲邱姓女子7日下午前往北市南京東路上一家連鎖醫美診所，進行電波拉皮、皮秒以及肉毒施打等療程，術前進行麻醉後，卻導致邱女血氧濃度不足，緊急通知救護車送醫，但送醫時已經沒有呼吸心跳，抵達馬偕醫院搶救後仍然宣告不治。

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台北市衛生局醫事科科長陳怡龍表示，經聯繫該診所電話均無人接聽，再予電話聯繫該院吳姓醫師，該醫師表示本案檢調已介入調查，相關資料已提供檢調單位，有關案內相關事項及有需說明之處，將由診所端出面回應。

陳怡龍表示，按醫療事故預防及爭議處理法規定，醫療爭議當事人得檢具申請書，向當地所設置之醫療爭議調解會申請(當事人包含與醫療爭議有關之醫事人員、醫事機構、病人或其他依法得提起訴訟之人)，調解申請受理後，將先進行形式審查，資料齊備後，於45天內召開調解會議，本案事件醫師若是因業務過失經法院判刑確定後，本局接獲法院判決通知書後將依據醫師法第25條規定移付醫師懲戒辦理。