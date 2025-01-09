東港安泰醫院引進新一代海福刀　治療早期攝護腺癌保性福

▲東港安泰醫院引進新一代海福刀，是早期攝護腺癌患者的福音。(圖／安泰醫院提供）



記者陳崑福／屏東報導

攝護腺為男性常見癌症，尤其隨著年齡增長，罹患攝護腺癌的機率快速升高，是男性不得不面對的老年醫療問題。對比傳統手術「切除」的做法，患者人生變黑白，東港安泰醫院引進新一代海福刀(HIFU)，通過將超音波能量精確聚焦於病灶組織，產生局部高熱效應，達到消融病灶組織的目的，並避免對周圍健康組織造成損傷，「微創、精準、恢復期短、減少感染風險」，可說是早期攝護腺癌患者的福音。

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安泰醫院泌尿外科林漢青醫師表示，微創治療，無需切開皮膚或組織，減少感染風險；恢復期短。節省住院成本及時間且對日常生活影響小；感染風險降低、減輕術後照顧負擔；精準定位治療保護神經血管及性福功能；加上降低了術後尿失禁及性功能障礙的風險等等優點，讓愈來愈多的患者選擇微創手術治療。

該醫院引進新一代海福刀，更是造福了不適合接受傳統開放性手術或麻醉風險較高的患者，也免去鄉親出外求醫奔波勞累之苦。

林漢青醫師也說，海福刀手術適合早期的攝護腺癌患者，建議50歲以上民眾，尤其高齡、有家族史的民眾最好定期健康檢檢查，每2~3年追蹤一次，發現病灶及早治療，不要諱疾忌醫；多運動、控制體重、攝取蔬菜、改善生活習慣，也有助於降低罹癌風險。