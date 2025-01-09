飯後腹脹竟是致命警訊！75歲翁1週急動2刀　鬼門關前掉頭

▲吳男被意外發現主動脈弓潰瘍、冠狀動脈狹窄、堵塞；住院期間還突發心肌梗塞，一度情況危急。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮1名75歲吳先生苦於飯後腹脹難忍，原以為是胃食道逆流搞怪，但吃藥2周未見效，照胃鏡也沒找到病因，卻意外發現主動脈弓潰瘍、冠狀動脈狹窄、堵塞；吳翁住院期間還突發心肌梗塞，一度情況危急。門諾醫院心臟血管外科主任黃振銘1周內2度開刀救人，搶回一命。吳翁出院時笑開懷說：「這命撿回來了，真要戒菸啦！」



菸齡超過30年的吳先生說，他一直沒啥大病，心跳、血壓數值都比同齡人漂亮，運動、旅遊、爬山身體也未曾有恙；但近半年來總在吃飽後腹脹疼痛，反覆吃藥，症狀就時好時壞，到醫院檢查只有輕微胃發炎，連潰瘍都沒有，沒想到居然在主動脈及冠狀動脈問題上遭了大罪。





黃振銘表示，民眾常無法釐清上腹痛與胸痛差異，不同症狀足以影響醫師判斷，關乎生死。吳先生先到腸胃科就診，醫師擔心有其他潛在病因，幫他安排全身電腦斷層，意外發現主動脈弓上有穿透性主動脈潰瘍，有可能導致續發性主動脈剝離、血腫，甚至主動脈破裂而出血死亡。



一旦主動脈潰瘍出現胸痛、背痛、腹痛等症狀時，就代表主動脈潰瘍處承受不住血流的衝擊，可能即將出現主動脈剝離、血腫或破裂出血，要立刻控制血壓，儘快安排手術。黃振銘主刀以「微創挖洞式人工血管主動脈支架合併分支支架置放」，順利蓋掉主動脈弓上的潰瘍，也保留了左鎖骨下動脈的血流，手術成功。

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但患者2天後於清晨突發急性心肌梗塞，檢查發現他心臟3條冠狀動脈都嚴重狹窄，左前降枝甚至完全阻塞。心臟內科醫師用特殊導絲鑽通左前降枝，進行氣球擴張，暫時增加冠狀動脈的血流，緩解心肌缺氧。但評估3條冠狀動脈都有廣泛狹窄，得接受繞道手術才能徹底解決問題。

▲吳男感謝醫師救命並表示出院後一定要戒煙。

黃振銘表示，患者進手術室時左心室收縮力只剩20％（常人是50％、60％以上）且主動脈瓣膜逆流達到重度。心臟收縮力低下的病人繞道優先選擇心臟不停跳手術，避免心臟缺氧損傷；但重度主動脈瓣膜逆流的手術必須要讓心臟停止跳動，切開主動脈給予心肌保護液後，才有辦法更換瓣膜。



兩術式互不兼容，但又勢在必行。黃振銘表示，他決定先以心臟不停方式執行繞道，爭取減少心臟缺氧的時間，因患者心臟的血管循環都很差，挪動位置多一點，冠狀動脈受擠壓血流不通，心臟就不跳了。只好請助手扶著心臟進行血管縫合，在心臟不斷晃動下縫合，手術難度超高！

▲醫師提醒，如果病人有心血管相關的危險因素，並且出現找不到明確位置的胸痛、背痛，一定要盡快就醫。



原本以為危機總算都過了，但其實挑戰還沒結束。在即將關胸之際，原本穩定的心跳從60下，轉眼掉到20至30下，心臟幾乎是有一跳、沒一跳，心臟輸出變差，主動脈氣球幫浦也近乎停擺。他立刻再打開胸骨，縫上暫時性節律器，心跳、血壓才又慢慢恢復穩定。



吳先生術後病況好轉，後續順利拔管和移除主動脈氣球幫浦體外維生系統，總算在去年最後一天、術後第12天平安出院，返家跨年!



黃振銘提醒，上腹痛、胸痛、腹脹或胸悶，其實很難區分病因，尤其是心臟和主動脈的問題，死亡風險特別高。如果病人有心血管相關的危險因素，例如年紀大、男性、有家族病史、抽菸、高血壓、高血脂、糖尿病、個性急躁（俗稱A型人格）、肥胖等，並且出現找不到明確位置的胸痛、背痛或從前胸痛到後背、呼吸喘、冒冷汗、運動時感覺越來越不舒服等症狀，一定要盡快就醫，檢查是否有冠狀動脈疾病、瓣膜問題、心衰竭或主動脈剝離等急症，才能把握黃金時間，搶救生命。

