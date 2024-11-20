下班總是精疲力盡？　教你對付「工作情緒勞動4招」

▲職場上，除了體力的付出，還有一種「心累」。（示意圖／免費圖庫xframe）

文／常春月刊

明明一整天沒真正忙到什麼大事，但下班後卻感覺精疲力盡！或跟某些同事講完話之後，整個人有點虛脫，或「今天可以了」的感覺！

你聽說過「情緒勞動」嗎？

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如果您正有這些感覺，您可能正在經驗著「情緒勞動」（Emotional Labor）當中。情緒勞動（Emotional Labor）一詞，是由美國學者霍奇查爾德（Arlie Hochschild）在1983年所提出。主要意思是，為了讓工作或事情可以順利運作，而調整自身的情緒狀態，以呈現適宜的表達方式。

職場上，除了體力的付出，還有一種「心累」；這個心累可能是因為，工作過程中，我們在不知不覺間調動或調整了內在的許多感覺或感受，這些感覺很可能是跟同事、主管、客戶或廠商……等等，進行互動時，所提取的情感交流。然而，這些情感交流是隱形的，無法估計；也因此，往往讓人忽視或難以注意到情緒勞動的成本所在。

比如說，在跟主管報告時，擔心會被主管退件的這份心情，或是當主管看起來有疑惑，我們趕緊多做一些補充或講解時的狀態；這些因著讓主管可以不刁難，或是讓提案順利過關的心情起伏，到後面我們去做了安頓主管的心情。這一連串的過程以及各種表現，幾乎都動用到了「情緒勞動」。這或許是我們在與主管開完會之後，會感覺十分疲憊的原因之一。

除了主管之外，還有日常與同事們的相處也常發生。比如有些同事愛探人隱私，我們為了保護自己，在對話時不斷地思考可以講到哪裡、可以講些什麼，或是在某些問題上的表情管理……等等，這些都動用到我們的心理狀態。於是有些時候，我們可能會出現「跟這個人講話好累」的感覺。

然而，情緒勞動並非總是負向的。有時，我們在經驗情緒勞動的過程中，在心裡的調整與思考，反而讓我們在職場上能更進一步地學會與如何他人溝通、如何理解主管的意思，或是找到自己工作上的節奏……等等。這些內在的調整經驗，有時是讓我們在職場上如魚得水的成長蛻變。

只是有些時候，情緒勞動的次數太頻繁，或是太沉重，就演變成情緒耗竭（Emotional Exhaustion），也就是我們開始感覺到提不起勁，對工作、對家庭、對生活……等失去了感受或應對的能力。

當發現自己正面臨到情緒的波動起伏劇烈時，就這麼辦

如果有這樣的情形出現時，或許可以用以下SCAN步驟試著安頓自己：

Stop：先讓自己停下來。如同機器般不眠不休地運作，也會有卡損的一天。身為擁有感知能力的我們，更需要為自己撥出一點時間休息。

Call Out：向身邊的人求助，或是尋求專業資源來幫助我們，一起思考可以如何轉換目前的困境。

Adjust：靜下來後條列出來，目前造成生活困境的原因，再進一步思考有哪些可以調整的，為自己整理出心裡的空間。

Near：靠近自己。當我們內在感到疲憊或耗竭時，通常也意味著我們離自己想要的生活，或是自己的感受越來越遠了，我們需要停下來想想，自己想要什麼樣的生活與工作？

工作後的自我掃描，或許可以為我們檢視在職場上所付出的隱形成本，甚至能藉此整理內在與提升自我。



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