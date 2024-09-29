小腿爬滿蚯蚓狀！醫示警1疾病：女性罹患率是男性4倍

▲醫師提醒，靜脈曲張應把握治療黃金期，以免後期處置愈加困難。（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／常春月刊

仔細看看自己的小腿肚，是不是有一條條如同蚯蚓狀的藍色血管突出，甚至交錯如同蜘蛛網絡一樣，既顯眼又礙眼呢？那些一條條突出的藍色血管，都是因為靜脈曲張所造成，除了美觀上的影響之外，更重要的是，如果嚴重的話，可能會導致腿部腫脹、疼痛，甚至是出現潰瘍。醫師特別提醒，初期的靜脈曲張治療容易，但是愈到後期，治療則會愈加困難，所以，應把握治療的黃金期。

根據臨床統計，女性罹患靜脈曲張的機率是男性的4倍，主要跟女性的肌力不足或是懷孕導致下腔靜脈受子宮壓迫等有關。當血液帶著新鮮氧氣從心臟打出來後，會沿著主動脈血管到小動脈血管，再到組織微血管後，夾帶了身體的廢棄物質，會繼續從靜脈血管回流至心臟，才算完成了一趟血液的新陳代謝之旅。由於人是站立的動物，當下肢靜脈血要往上回流至心臟的時候，必須依賴腿部收縮以及靜脈瓣膜的協同作用，來對抗地心引力，才能成功地將血液順利向上輸送。

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心臟血管外科主任姜智耀即表示，當靜脈瓣膜出現閉鎖不全導致血液逆流時，血液會滯留積聚在靜脈，進而造成靜脈膨大、靜脈壓力增加及血液滯留回堵，使得血液不易回心臟，形成靜脈高壓的現象，及缺氧血滯留膨大的靜脈，造成局部組織的缺氧現象。為了對付這種狀況，血管就會不斷地擴大，久而久之，就形成了靜脈曲張，而在皮膚表皮出現突出的藍色、紅色、紫色等血管紋路。

依嚴重程度分為6期

臨床上會依據靜脈曲張的嚴重程度區分為6期，愈後期所花費的治療時間愈長，而且併發症也會愈來愈多：

第一期：血管擴張，形成有如蜘蛛絲的樣貌。

第二期：靜脈曲張，像蚯蚓般突出的靜脈血管。

第三期：出現水腫、血管腫大的症狀，如果是下肢部位，久站還容易有痠痛的感覺，久站會有不適感。

第四期：色素沉澱、皮膚缺氧或硬皮症、皮膚出現萎縮性白斑，有搔癢感。

第五期：重複性潰瘍。

第六期：靜脈性潰瘍，血液中的鐵質沉澱，所導致有如鐵鏽般的顏色且無法去除，治療時間約需2個月以上。



哪些族群容易有靜脈曲張？

只要有靜脈的地方，就有可能發生靜脈曲張，其中腿部站立時，為了對抗地心引力，又比其他的部位更容易發生，所以，包括廚師、老師、護理師或是櫃姐等，需要每天長時間久站的工作族群，都是靜脈曲張的高危險族群。

莫輕忽症狀，把握治療黃金期

姜智耀提醒，靜脈血液從小腿處往上打，如同心臟將營養血液唧出一樣，因此，小腿一向有「第二個心臟」的稱號，若小腿靜脈曲張嚴重影響靜脈回流而積聚，就可能會造成血栓，嚴重的話，還可能隨著血液流通到下腔靜脈或心臟而發生阻塞，例如肺栓塞。靜脈曲張並不只是造成美觀上的問題，患者不可輕忽，應在早期接受適當的醫療處置。

許多靜脈曲張的患者，在最初沒有任何不適症狀時，大多採取相應不理的態度，覺得不痛不癢。會想要接受治療的人，有相當大比例的患者，尤其是女性病人，都是因為「怕醜」而前來就診。但姜智耀提醒，臨床上也有部分患者是因為局部搔癢，以致感染蜂窩性組織炎，狀況嚴重才不得不接受治療，這時在治療上就要花費更大的心力與時間。

4種主流治療方法

靜脈曲張的治療，主要是針對局部壞死的血管，避免靜脈血滯留繼續引起靜脈高壓現象。依據靜脈曲張的嚴重程度，治療方式包括了傳統的外科手術、注射血管硬化劑、雷射手術以及穿彈性襪等。

外科手術：切除異常的靜脈血管，讓血液在正常血管中流動。靜脈血管相當多分支，切除不正常靜脈，讓回心血走正常的路徑，傳統手術相對簡單許多，但是，傷口較大要注意。

注射硬化劑：利用細針注射硬化劑進入靜脈曲張的血管，藥物會破壞內膜，並造成局部血栓，進而導致血管纖維化、喪失功能，達到封閉血管功能。

雷射治療：以雷射發出的熱能燒灼靜脈血管內膜，使血液不再流通，可避免血管壞死引起的併發症。要注意的是雷射治療之前，必須先進行深層靜脈血流的檢查，以排除靜脈栓塞，若是有栓塞者，則不適用雷射。

穿彈性襪：此為治標不治本的方法，適用於初期的靜脈曲張，幫助血液向上回流。此外，硬皮劑注射、雷射治療等術後，也都須穿著彈性襪，避免靜脈曲張復發。

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