22歲女頭痛2年「吃藥也沒用」！X光一照　原來是脖子搞鬼

圖、文／鏡週刊

現代人常被頭痛困擾，時不時發作卻又找不到原因。台北市立聯合醫院中興院區分享，一名22歲的病患王小姐，間歇性常常頭暈頭痛已經1至2年，近幾月常頻繁發作，偶爾也會出現眼窩附近痠脹不舒服，先前曾至神經內科及眼科多次就診及詳細檢查，都告知沒問題，後來經過X光檢查，發現正常應為C形的頸椎變直，研判是「頸因性頭痛」，進行局部類固醇注射後頭痛瞬間緩解。

王小姐22歲，間歇性常頭暈頭痛已經1-2年，起初一兩個月發作一次，近幾月常頻繁發作，症狀常先出現後頸部緊繃，如果沒有休息持續忙碌工作，就會往上延伸引起頭暈頭痛，但又不會有看見閃光等典型偏頭痛症狀，偶爾也會出現眼窩附近痠脹不舒服，曾至神經內科及眼科多次就診及詳細檢查，都告知沒問題。

最近王小姐因手肘痠痛前往聯醫中興院區復健科就診，看診當天剛好頭痛發作，自行吃了止痛藥也無法改善，經門診問診後執行X光檢查，側面X光影像顯示頸椎變直（正常應為C形）但無其他異常，整體判斷應為「頸因性頭痛」，與患者討論後執行局部類固醇注射，頭痛瞬間緩解。

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中興院區復健科主任武俊傑指出，因3C產品普及，頸因性頭痛患者有逐年增加的趨勢，門診常見到許多患者反覆疼痛數年，直至手麻之後才來復健科就診，此時已合併頸神經根壓迫症狀，經2至3個月漫長的頸部牽引等復健治療後，手麻及頭痛都消失了，此時才知道原來多年的頭痛頭暈及眼窩痠痛是頸因性頭痛。

引起頸因性頭痛的主因係長期固定同一姿勢，像是看電腦、追劇、長時間使用手機等，導致椎間盤突出而後壓迫頸椎附近神經及頸部肌肉緊繃牽引至頭部肉導致頭痛，至於引起眼窩附近不適的機轉則未明。

要預防頸因性頭痛，武俊傑提醒大家，應避免長時間專注3C產品，每30分鐘做30秒的頸椎伸展運動，按摩、熱敷也是放鬆方式，若經神經內科檢查已排除其他問題，頸因性頭痛應是可能原因，可藉由藥物及復健來逐漸改善。



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