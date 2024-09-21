GG飄臭4原因！愛愛後「少1動作」醫看不下去：很多分泌物

▲一直聞到GG飄臭，可能是4原因所造成。（示意圖／CFP）

記者李佳蓉／綜合報導

天氣好熱，偶然間聞到悶在內褲裡的GG飄出臭味忍不住作嘔，甚至曾被另一半嫌到不行？泌尿科醫師王建勝透露，陰莖長時間悶在內褲裡，味道的確會比較重，若一直覺得下體有異味，建議可從割包皮、更換內褲、愛愛後清潔，以及減重著手，讓它不再臭呼呼。

高雄博田國際醫院泌尿科醫師王建勝拍攝衛教影片，盤點「陰莖發臭4原因」：

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1.沒割包皮

由於包皮有些角落不易清潔、容易藏污納垢，也會有味道，透過割包皮有助改善臭味飄散。

2.內褲不替換

大部分男生的內褲都會穿得非常久，即使破了、髒了也繼續穿。一般建議內褲穿3～6個月就要整批汰換掉，以免有很多髒東西黏在內褲上。

▲愛愛後未及時清洗，雙方的體液久置一段時間就會飄臭。（示意圖／免費圖庫Pexels）

3.愛愛後未清潔

有些男生愛愛射精後倒頭就睡，其實在性愛過程中會產生很多分泌物，不論是來自女生陰道的潤滑，還是男生的體液，如果沒有洗掉，放置一段時間後就會有味道。因此不管是解尿或完事後，都要稍微用水沖洗一下，保持乾淨與衛生。

4.汗腺發達、肥胖

流汗臭與不臭，與每個人汗腺發達程度不一有關，有些人鼠蹊部的汗腺若較多，或體重較重者，汗水容易積在皮膚皺褶處，也容易飄出臭味。