結紮3年人妻又懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見「精液報告」無語了

▲男子結紮3年後妻子又懷孕，他不禁質疑是手術失敗。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李佳蓉／綜合報導

若夫妻有結紮念頭，一般建議由男方執行，因為手術相對容易、恢復期短且費用較便宜。泌尿科醫師黃維倫表示，男性結紮的成功率超過99%，並分享有位同業醫師，替男患者進行結紮手術，怎料3年後男子因「太太又懷孕了」求救，但雙方都沒有別人，質疑是結紮失敗。經過精液檢驗，報告出爐卻讓醫師不知該如何開口。

義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫在粉專發文指出，男性結紮的成功率超過99%，但結紮仍有非常微小的機率是會失敗的，其中可能原因包括：患者一側有兩條以上的輸精管；或是曾因感染或受傷等原因，導致輸精管瘻管；另手術時醫師沒紮好也有關聯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醫生看著精液檢查報告好為難，因為不知道該如何告訴男子「裡面沒有蟲」。（示意圖／pixabay）

黃維倫接著分享同業醫師親身經歷的故事，該名友人曾替一名男患者進行結紮，3年後男子帶著妻子一起到診間，並質問，「醫生，我太太又懷孕了，但我們也沒有別人，是不是結紮失敗了？」在醫師友人建議下檢驗精液，下週再回診看報告。

黃維倫轉述，一週後人妻和朋友出國玩，只剩下人夫獨自回診，就在醫師友人看著精液檢驗結果的那一分鐘，診間變得好安靜，「因為他在想要怎麼告訴這位先生『裡面沒有蟲』。」

都結紮還會懷孕嗎？亞大醫院泌尿科主治醫師蕭子玄曾解釋，結紮後懷孕的狀況非常罕見，由於醫病量不多，很難做大型研究去找出原因，但一般來說99%以上是不會的。

由於結紮是在輸精管做精蟲阻斷，並不是命根子，因此「結紮點」前面可能還會有殘餘的精蟲，為了避孕的話，一般保守建議還是要等3個月後，或者是在結紮後射精20次，並做驗精蟲分析，確保沒有精蟲。而在運動方面，結紮術後數天仍應避免進行劇烈運動，保守一點建議2週後才能做劇烈運動。