他突然易忘事、個性變沈默以為失智　檢查驚見「肺癌轉移腦部」

▲肺癌轉移腦部，若腫瘤較大恐怕會出現記憶變差、情緒改變等情況，示意圖非當事人。（圖／達志示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

60歲李先生本身沒有抽菸習慣，平常還規則健身運動，但這兩個月來突然經常忘記事情、食慾不振、個性變得沈默，且體重減輕約10公斤，家人原以為是失智症前兆，帶他到醫院做失智評估，後來經過影像檢查發現他右前額腦部有一個3.5公分大小的腦瘤，另肺部也有1顆3公分大的腫瘤，最後確認是肺癌轉移腦部。

收治個案的國泰醫院神經外科主任謝政達表示，李先生在接受開顱腫瘤切除手術後，病理診斷為腦部肺癌轉移性腫瘤，目前規則接受標靶藥物治療中。

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謝政達說明，當肺癌轉移至腦部時，若腫瘤較小、侵犯無功能性的區域，病患可能臨床上會一點症狀都沒有，但若腫瘤較大、侵犯有重要神經功能區域，造成腦水腫或顱內壓上升時，病患可能會有頭痛、噁心感、食慾差、癲癇、局部的神經功能障礙，如記憶變差、情緒改變、失語症、視力模糊、肢體乏力、走路不穩、甚至昏迷等現象。

謝政達指出，腦部的核磁共振(MRI)（含顯影劑注射）檢查為目前評估腦部腫瘤最標準的診斷工具；一旦確定腫瘤大小、侵犯區域、病患臨床手術及麻醉風險後，相關治療方式包含症狀治療、手術治療、化療、放療、腫瘤免疫治療。

根據衛福部最新國人十大死因統計，肺癌持續在癌症死亡排名第一；另最新國健署癌症登記報告，肺癌新發生人數竄升至第一位，擠下大腸癌。

目前依WHO及實證醫學證明，肺部低劑量電腦斷層掃描（Low-dose chest tomography, LDCT）比普通胸部X光片，可以更早期偵測到直徑小於1公分的肺腫塊或肺結節，有助早期發現肺癌，且積極治療後，可以大大降低肺癌死亡率及提高存活率。國健署目前針對具肺癌家族病史及重度吸菸史病患，也提供每2年1次低劑量電腦斷層掃描的健康檢查服務。

謝政達也提醒，一旦發現肺癌後，除了提早治療外，更重要是規則配合醫師門診定期追蹤，因為癌症仍是有可能轉移至腦部的機會。